Mercoledì 13 marzo, alle 18:30, appuntamento con il Club del Libro e del Romanzo Storico presso la Casa del Trattato, a Campoformido. L'incontro, dal titolo "Mussolini e il Friuli. Due vicende poco note del ventennio", vedrà la partecipazione dello storico Dino Barattin, autore dei libri "Tito Zaniboni e il complotto friulano per uccidere Mussolini" e "Il segreto di Don Pancino.



Mussolini, Edda e i diari di Ciano". La serata, organizzata dall'Associazione Amici del Luogo della Firma del Trattato di Campoformio, gode del patrocinio del Club Unesco di Udine e rientra nel progetto nazionale "Università di Strada", sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e volto alla divulgazione della cultura presso ampie fasce della popolazione.



Come di consueto agli appuntamenti del Club - una sorta di cenacolo informale - sarà dato spazio per i consigli letterari tra i presenti. E' consigliata la prenotazione sul sito: www.amicideltrattato.org/eventi.