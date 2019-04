Nasce in Friuli il primo borgo vegetariano d’Italia

Il 22 aprile, lunedì di Pasquetta dalle 10.30 alle 19.00, verrà ufficialmente inaugurata la nascita del primo borgo vegetariano d’Italia, ovvero il borgo storico di Soleschiano, in Comune di Manzano: sarà il primo dove tutte le attività presenti sono veg e guardano verso una prospettiva biocentrica.

Le iniziative coinvolte sono il progetto artistico Rave - East Village Artist Residency, l’Agriturismo Vegetariano al Rôl dei Conti di Maniago e la Birra Agricola Lippo. Secondo gli ideatori, “la necessità di porre attenzione verso la vita in ogni sua forma e di ricercare un nuovo equilibrio uomo-natura è il punto cardine che l’umanità deve affrontare in questa era storica e geologica per fermare il cambiamento climatico in atto”.

A 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, il suo pensiero nei confronti del regno animale e l'estremo rispetto per il mondo naturale ritornano nella nascita di un borgo per ripensare gli attuali squilibri degli ecosistemi e per porre ogni vita al centro.

Rave è un progetto ideato dalle artiste friulane Isabella e Tiziana Pers, che apre la discussione sul ruolo dell'arte contemporanea nei confronti dell'alterità animale e sulla necessità di ripensarsi in una prospettiva biocentrica ed antispecista.

Promuove la ricerca e il dialogo interdisciplinare tra arte, scienza, filosofia e architettura nel borgo, dove il menù è vegano per tutti e dove vivono animali salvati dal macello tramite la pratica Art_History di Tiziana, che, nelle parole dell’artista, “consiste nello scambiare un mio dipinto con un animale che era destinato ad essere macellato. Il dipinto ha la medesima altezza o dimensioni dell’animale salvato. Un contratto ratifica lo scambio.”

A Rave gli incontri tra animali umani e non umani, tra le sensibilità individuali e i dialoghi interdisciplinari, tra il processo di ricerca degli artisti e gli sguardi dell’assolutamente altro, danno vita a una pluralità di visioni inedite e sperimentali. Gli artisti che dal 2011 hanno preso parte a Rave sono Adrian Paci, Ivan Moudov, Regina José Galindo, Diego Perrone, Tomás Saraceno, Igor Grubic e Giuseppe Stampone.

L’apertura ufficiale dell’evento alle 10.30 nell’Agriturismo Vegetariano Al Rôl, seguita da incontri, conferenze, degustazioni, laboratori per bambini, concerti e passeggiate sensoriali che si svolgeranno in diversi luoghi del borgo, tra cui la conferenza e video dell’organizzazione internazionale Sea Shepherd e la presentazione di Hemp Revolution.

Il progetto Rave - East Village Artist Residency presenterà la ricerca pittorica dell’artista Antonio Bardino nella mostra Atypical Landscape, che andrà ad anticipare parte dei contenuti e delle forme dell’edizione Rave 2019. La pittura di Bardino infatti attraversa l’idea di paesaggio, divenendo essa stessa paesaggio stratificato ed in continua evoluzione. Spesso la natura protagonista dei suoi dipinti si riappropria degli spazi e delle possibilità che sono state sottratte dall’elemento antropico, in una visione attiva, mutevole e fluida dove i confini si fanno labili, ed aprono a nuove possibilità di relazione tra i viventi.

Il folk psichedelico de I Salici, da sempre ispirati agli elementi naturali ed in particolare al fiume Isonzo, durante la giornata intervallerà ballate acustiche a blues ritmati, cavalcate rock e momenti di sperimentazioni jazz e contaminazioni etniche. Numerose associazioni e gruppi parteciperanno con conferenze, banchetti e tavoli informativi.