Nessun declassamento per Miramare

L'ipotesi di revoca dell'autonomia al museo di Miramare da parte del Governo è superata. Lo rende noto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a seguito di un confronto con l'Esecutivo nazionale nella persona del sottosegretario ai Beni e alle Attività Culturali, Lucia Borgonzoni.

"Una buona notizia - commenta Fedriga - che mette così a tacere le preoccupazioni sul futuro di un sito che è patrimonio dell'intera collettività, non solo regionale ma nazionale".

L'autonomia era stata messa in dubbio da un'ipotesi di riforma dei musei, in discussione al Ministero, contro la quale Fedriga aveva subito annunciato di essere pronto a scendere in campo.