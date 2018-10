Oggi a Udine il giorno di 'Poesia nel mondo'

L’autunno colora i versi dei più grandi poeti di ogni tempo e luogo in un assortimento di linguaggi espressivi per un percorso espositivo di grandi emozioni: venerdì 26 ottobre alle 18.30, nei locali espositivi di via Pradamano 21, prende il via la mostra POESIA NEL MONDO, una collettiva foto-pittorica che abbina un pittore ad un fotografo.



Sono oltre quaranta gli artisti che, in una visione multidisciplinare, si sono ispirati ai versi senza tempo di Saffo, Gibran, Ungaretti, Quasimodo, Borges, Prevert, Montale, Shakespeare, Verlaine, Leopardi, Pascoli sino ad Alda Merini, Rita Maria La Boria ed al premio Nobel Wislawa Szymborska (ospite nel 2009 nella nostra città), solo per citare alcuni degli autori rappresentati.



Pietre miliari della letteratura italiana come ‘Mattina’, ‘Ed è subito sera’, ‘L’infinito’, ‘Meriggiare pallido e assorto’, ‘La mia sera’, ma anche capolavori del panorama internazionale trovano così spazio nella sala espositiva di Via Pradamano 21.



All'opening di venerdì 26 ottobre interverranno i presidenti dell’associazione culturale “Quadrante Arte” Pier Paolo Mazzon e del circolo fotografico “Il Grandangolo” Pierluigi Micelli.

La mostra rimarrà aperta fino al 30 novembre con i seguenti orari: il lunedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, martedì e giovedì dalle 15 alle 18, venerdì dalle 9 alle 12 (ingresso libero).

Ma l’offerta poetica nel quartiere di Udine Sud non si esaurisce qui.



Martedì 30 ottobre alle 17 è infatti in programma una SERATA DI POESIA PALESTINESE con Nesrine Mraihi e Raja Mraihi, nell’ambito del progetto “Incontriamoci in biblioteca – Incontri e Racconti”. La finalità di questi dialoghi interculturali nel Friuli che cambia è quella di promuovere la curiosità verso altre culture attraverso il dialogo ed il confronto, ecco perché la rassegna di incontri che viene proposta ha lo scopo di avvicinare alle letterature dell’Africa e degli ‘altri mondi’ i lettori curiosi, ma si rivolge anche a chi non ne ha mai sentito parlare.