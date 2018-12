Paff!, due visite guidate alla mostra di Smudja

Il PAFF! Palazzo Arti Fumetto Friuli, il nuovo contenitore culturale pordenonese, continua ad accogliere un folto pubblico alla mostra "Smudja - Da Leonardo a Picasso, un viaggio a fumetti nella Storia dell'Arte", inaugurata lo scorso 9 dicembre e visitabile fino a febbraio 2019. Un grande successo già in queste prime settimane di apertura, che viene arricchito da nuove iniziative: sabato 29 e domenica 30 dicembre, dalle 15 alle 16, sarà infatti possibile accedere alle visite guidate alla mostra con personale esperto, che avranno inizio nella hall di Villa Galvani. Per rispondere alle richieste del pubblico, inoltre, il PAFF! ha predisposto due giornate di apertura straordinaria: martedì 1 gennaio dalle 15.30 alle 19.30 e domenica 6 gennaio dalle 10 alle 20 la mostra rimarrà aperta.

Da “Vincent et Van Gogh” ai due sontuosi volumi de “Au Fil De l’Art” fino a “Cabaret des muses“, la mostra “Smudja” ospita un excursus di oltre cento opere dell’artista serbo che ripercorre – attraverso il virtuosismo, l’ironia, la vivacità e l’incondizionata passione per il racconto – un meta-viaggio dell’arte all’ interno della propria storia e degli artisti più importanti. L'allestimento è di raro pregio, ricco di gigantografie, con diversi angoli interattivi e tante sorprese da vivere con il fisico e con la mente: un'esperienza da assaporare insieme alle opere e in un contesto privilegiato come quello delle magnifiche sale del nuovo Palazzo Arti Fumetto Friuli.

Il tratto tecnicamente elevatissimo di Gradimir Smudja, l’attenzione infinitesimale ai dettagli, l’amore per le citazioni e i tantissimi livelli di lettura delle sue tavole sono sempre accompagnati dalla leggerezza, da una visione affettuosa e profonda dell’arte e delle sue declinazioni. Grazie ai suoi personaggi, Smudja attraversa i secoli più importanti della storia dell’arte europea insegnandone i tratti distintivi e i significati, e sfatandone i miti. Un contesto ideale per tutti: appassionati, semplici curiosi, fanatici del disegno e - non ultimi - bambini e famiglie che possono viaggiare nella storia dell'arte comprendendo l'importanza dei più importanti artisti e la visione del genio di Smudja ognuno con i propri occhi.

Ingresso + visita guidata € 13, agevolato (over 65, bambini, studenti): ingresso + visita guidata €10.