Partirà a breve il corso di propedeutica al canto dei Diman

Il Coro Diman del Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi chiama a raccolta nuove leve. A partire da metà febbraio partirà il Corso di propedeutica al canto e alla musica ‘Pre-Diman’ con la maestra Caterina Biasiol, dedicato a bambini dai 4 ai 7 anni. Anche per le nuove leve si assocerà il movimento, la danza, il parlato alla musica, fino ad arrivare al musical. I Pre-Diman si esibiranno in un loro repertorio e assieme ai Diman fino a farne parte. Il Coro Diman è formato da bambini dagli 8 ai 14 anni, è nato come naturale evoluzione di un percorso didattico iniziato nel 2010 con il corso di propedeutica musicale ‘Piccoli Cantori del Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi’.

Il Diman propone un repertorio proprio nonché alcuni canti della tradizione popolare eseguiti assieme al Coro degli adulti. Ha all’attivo diversi concerti e spettacoli musicali teatrali in regione e fuori oltre che la partecipazione a diversi Festival non competitivi tra cui il Festival di Canto Corale Internazionale a Montecatini Terme, Il Festival Alta Pusteria e il Festival della canzone dell’infanzia Voci Nostre a Umago. Ha già all’attivo diversi importanti risultati. Nel 2017 ha vinto il CantaFestival de la Bisiacaria a Monfalcone mentre nel 2018 si è classificato terzo al Festival della Canzone del Friuli-Venezia Giulia a Grado e primo al Festival dai Fruts Furlans a Udine.

Nel 2018 ha ricevuto dal Comune di San Canzian d’Isonzo un attestato di merito per la sua attività. Il Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi ha voluto chiamare il Coro dei giovanissimi: Diman cioè domani in dialetto bisiac, il futuro, l’orizzonte a cui guardare, nel canto come nella vita, non perdendo di vista le radici da cui ciascuno di noi proviene. Per informazioni sul Corso di propedeutica o per far parte del Coro Diman presentarsi presso la sede del Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi in Piazzale Faidutti (retro-municipio) a Turriaco il martedì dalle 19.30 alle 21.00 o telefonare alla maestra Biasiol al 333.2680937 o 347.4612447.