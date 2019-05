Pasiano, alla scoperta dell’antica Pacilianus

In occasione della “Settimana della cultura friulana”, organizzata dalla Società Filologica Friulana dal 9 al 19 maggio, e all’interno del Progetto Archeoinsieme – Aquileia Mater 2200 anni dalla fondazione di Aquileia, la Società Friulana di Archeologia propone l'icontro 'Pasiano, l'antica Pacilianus'.

Il doppio appuntamento è per sabato 11 maggio alle 10 e alle 16 nella Biblioteca Civica di Pasiano di Pordenone, in via Maronese, 2. L'evento punta alla promozione e alla divulgazione del materiale archeologico di Pasiano di Pordenone alle scuole e alla cittadinanza, ritrovato lungo l'antica via Postumia e in deposito presso il Comune, assieme alla Sezione Friuli Occidentale Acilius della Sfa, in collaborazione con la Soprintendenza, con la Società filologica friulana e con il Comune di Pasiano.