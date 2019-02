Perché Leonardo da Vinci sì e Aquileia no?

Ne avevamo parlato già la scorsa estate su queste pagine, quando la Giunta regionale non aveva ancora deciso di dedicare una sostanziosa parte delle risorse 2019 per le attività culturali a Leonardo da Vinci, nel 500° anniversario della scomparsa. Quasi 4 milioni di euro per celebrare il genio italiano del Rinascimento (o genio tout court) ricordando il suo breve soggiorno in Friuli, incaricato dalla Repubblica di Venezia di progettare diverse fortificazioni sull’Isonzo, mai realizzate, a Gradisca. Un piccolo episodio nella storia della regione e dell’artista-inventore…, accennata in due abbozzi di lettere, ripiegati all’interno di un foglio del Codice Atlantico.



Meno pubblizzato, chissà perché (e compreso nel budget totale), il sostegno della Regione nei confronti delle iniziative culturali per il 2200° anniversario della fondazione della città di Aquileia, finalizzate però alla valorizzazione dei segni della presenza romana nel territorio regionale, con particolare riferimento alla via Julia Augusta. Risale infatti al 181 a.C. l’invio, da parte del Senato romano, di fanti e cavalieri per avviare l’urbanizzazione di un territorio strategico lontano da Roma.



Il territorio in realtà era già occupato da popolazioni indigene, in difficoltà per l’arrivo di altri popoli intorno al 2° secolo a.C. La colonizzazione romana parte dunque 2019+181 (=2200) anni fa, con l’arrivo di 3 mila fanti e rispettive famiglie dall’Italia centro-meridionale, che formano uno stato autonomo subordinato a Roma per poi diventare Municipio e capitale della X Regione augustea, Venetia et Histria. Il resto, compresa la trasformazione in centro emporiale, quarta città d’Italia in epoca romana (e nona dell’Impero) e la distruzione per mano di Attila, è storia nota.



Perché allora i 500 anni dalla morte di un’icona che in Friuli ha vissuto un episodio secondario della sua incredibile vita fanno più rumore dei 2200 dalla nascita di una città che è stata sede di una Chiesa con origini apostoliche, oltre che di quel Patriarcato che è la base stessa della friulanità, la sua eredità più profonda? Le letture più accreditate dei mosaici di Aquileia presentano una tesi forse ancora scomoda: l’invito alla comunità giudaico-cristiana a liberarsi dei propri condizionamenti e aprirsi all’universalismo. La particolare posizione di Aquileia, punto d’incontro di religioni e dottrine centroeuropee e balcaniche, ricca di fermenti e scambi culturali nell’età in cui iniziano le grandi migrazioni di popoli, contribuì a forgiare un contesto religioso totalmente diverso da quello delle altre ‘figlie’ di Roma. Aquileia era rivoluzionaria perché rappresentava una chiesa aperta al riconoscimento di altre razze e popoli a fianco delle proprie tradizioni.



Se la città è nota in tutto il mondo per i suoi scavi, a lungo celati o perlomeno poco valorizzati – il vero impulso è arrivato solo in tempi recenti, grazie all’operato della Fondazione Aquileia, che ha aperto cantieri e luoghi per le visite - , rimane incerto il ruolo ‘ideologico’. E allora, provocazione per provocazione, visto che il Friuli rischia oggi di perdere autonomia e lingua dopo aver perso la sua Chiesa e l’identità, perché non pensare a un ruolo nuovo per Aquileia, in concomitanza col riordino territoriale e la nascita delle nuove province o post-Uti che dir si voglia? Per il Friuli intero, compreso quello già ‘Imperiale’, Aquileia può diventare capitale. Anche senza bando.