Pordenone, al Paff! un mito vivente del fumetto

È nato solo da pochi mesi il PAFF! Palazzo Arti Fumetto Friuli di Pordenone e già si è imposto come una delle istituzioni culturali più innovative a livello internazionale. Inaugurato a settembre 2018 con l’obiettivo di riqualificare e rivitalizzare il contesto di Villa Galvani attraverso la chiave di lettura del fumetto, si è imposto con la sbalorditiva mostra dell’artista del fumetto Gradimir Smudja. La mostra “Viaggio a fumetti nella Storia dell’Arte”, inaugurata nel dicembre scorso, è stata prorogata fino a maggio con grande successo di gradimento e pubblico.

L’eco dell’evento è giunto fin oltre i confini nazionali con visitatori da Francia, Belgio, Austria, Croazia e Slovenia, oltre cha da Torino, Bologna, Brescia, Modena e Firenze. Il Paff! è un articolato progetto creato dal fumettista Giulio De Vita, sviluppato con altri esponenti della realtà fumettistica locale e da un team integrato di professionisti provenienti da discipline diverse. I progetti e sinergie complementari alle attività espositive sviluppate durante tutto l’anno, danno a Pordenone una caratterizzazione competitiva ulteriore come meta di turismo culturale oltre a un incubatore di sperimentazione e opportunità per nuovi fermenti artistici e culturali: corsi, eventi, attività ludiche e didattiche, formazione, integrazione sociale e opportunità per artisti e imprese, iniziative di interrelazione tra cultura, istruzione e impresa.

In soli sei mesi il PAFF! ha realizzato 78 attività laboratoriali, 64 eventi, 11 mostre, totalizzando 12209 presenze. Sull’onda del successo ottenuto dal 26 maggio al 22 settembre - la mostra si protrarrà fino al termine di Pordenonelegge - il PAFF! propone una grande mostra su un mito vivente del fumetto umoristico mondiale. Oltre 100 opere originali di Giorgio Cavazzano tra tavole a fumetti, illustrazioni, schizzi, studi e gli straordinari rarissimi dipinti realizzati in 50 anni di carriera. Un allestimento sorprendente, un percorso per grandi e piccini per una visita esperienziale memorabile, nel contesto urbanistico e architettonico unico immerso nel verde di Parco Galvani a pochi passi dal centro di Pordenone, dalla stazione ferroviaria e dalle principali arterie stradali.

La mostra, a cura del PAFF! e di Francesco Verni, con la collaborazione di Comune di Pordenone e Regione, con il contributo di Unipol, Carte Del Negro, Vini Pitars e San Marco catering, esplora l’opera del maestro veneziano per aree tematiche e i generi narrativi toccati nella sua poliedrica e pluridecennale produzione: dalla fantascienza al western, dalle città ai supereroi, dalla musica all’avventura.

Tra le opere in mostra, anche la sorprendente produzione non-Disney con il graphic-novel veneziano de l’Uomo Ragno, Dylan Dog, le avventure western di Silas Finn per il mercato franco-belga, i polizieschi di Altai e Jonson sceneggiati da Tiziano Sclavi, albi divulgativi, illustrazioni per l’infanzia, il Gioco dell’Oca per la Del Negro, fino al fumetto sui personaggi dei game di Angry Birds.

Contestualmente all’evento espositivo, viene inoltre proposta una ricca offerta di at-tività e laboratori complementari per tutte le scuole di ordine e grado e visite guidate per singoli e gruppi.

"In soli sei mesi il Paff ha registrato 12.209 presenze e realizzato 78 attività laboratoriali, 64 eventi, 11 esposizioni", ha detto Giulio De Vita, direttore Paff. "La mostra di Cavazzano, monumento mondiale del fumetto, permetterà al Paff di avere una visibilità ancora maggiore. Prevediamo di raggiungere quota 25.000 presenze in un anno di attività, corrispondente al 50 per cento della popolazione di Pordenone. Proporzionato a una città come Verona sarebbe come totalizzare 125.000 presenze".

"Il Paff , con questi numeri, è una scommessa già vinta che riesce a calamitare un pubblico ben più vasto dei cultori del fumetto", ha commentato Alessandro Ciriani, sindaco di Pordenone. "Con un mito come Cavazzano la propensione ad attirare pubblico da fuori città e fuori regione può crescere. L'offerta culturale pordenonese è ampia e diversificata. Auspico che i diversi festival e iniziative collaborino e facciano sistema per trasformare Pordenone in una vera e propria superpotenza culturale".

"Pordenone - ha aggiunto Tiziana Gibelli, assessore regionale alla cultura - vive un momento particolarmente felice perchè la capacità di creare tante iniziative culturali diverse è segno di un fermento non comune, che fa di Pordenone stessa una città diversamente grande, non piccola. Il Paff, in particolare, è un'intuizione felice perchè il fumetto è arte a tutti gli effetti".

"La nostra vision è fare di Pordenone una grande città grazie alla sua immensa espressività culturale", ha ribadito Pietro Tropeano, assessore alla cultura Comune di Pordenone. "Abbiamo consolidato l'offerta già esistente e l'abbiamo ampliata con tante nuove iniziative. Il Paff, in particolare, dopo la mostra di Smudja ci porta alla ribalta internazionale con quella di Cavazzano".

"Cavazzano è uno dei più grandi maestri mondiali del fumetto e in questa mostra troverete tutto il suo meglio in 50 anni e oltre di carriera, dal '63 a oggi", ha aggiunto il curatore Francesco Verni. "Vista la sua grande produzione abbiamo suddiviso l'esposisione in aree tematiche, per cui non troverete solo Topolino, ma tanto altro. Pordenone deve essere orgogliosa del Paff, in Italia non esiste uno spazio del genere, e pochi ce ne sono in Europa".

GIORGIO CAVAZZANO. Veneziano, classe ’47, Cavazzano ha reinventato l’estetica del fumetto umoristico dagli anni ‘70 a oggi con il suo tratto inconfondibile. Ha disegnato centinaia di storie memorabili disneyane; ha reinterpretato i grandi classici della letteratura e del cinema come Casablanca, La Strada, Novecento, il recente Topo Maltese; ha “paperinizzato” decine di personaggi famosi: Vincenzo Paperica/Mollica, Mina Uack/Mina, Paperotti/Jovanotti; il suo segno inconfondibile influenza da decenni il fumetto umoristico e per questo è considerato un mito Disney al pari di Iwerks, Barks, Gottfredson; è l’unico autore al mondo autorizzato a realizzare dipinti dedicati ai personaggi disneyani, privilegio concesso prima di lui solo a Carl Barks (1901-2000), l’inventore di Zio Paperone; nel 2018, in occasione delle celebrazioni dei 90 anni di Mickey Mouse, ha realizzato, come disegnatore-simbolo, 6 francobolli per Poste Italiane a tema con tiratura di 8 milioni di copie.

ORARI: da martedi a venerdì : 16-20; sbato e domenica: 10-20. Visite guidate sabato e domenica ore 15 e 18.