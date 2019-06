Premio Tomizza nel segno della storia

Il Premio Tomizza è un riconoscimento nato dalla volontà del Lions Club Trieste Europa per creare un momento di incontro, dialogo e costruttivo confronto tra persone di etnie, religioni, culture diverse per una migliore e rispettosa convivenza tra popoli. Una caratteristica che contraddistingue la città di Trieste fin dal Settecento. Il riconoscimento è attribuito, quest’anno, ex aequo a due importanti personaggi che hanno fatto conoscere al grande pubblico vicende drammatiche della storia locale: il professor Raoul Pupo, docente di Storia Contemporanea a Trieste, e l’attrice Selene Gandini, che ha interpretato la parte della giovane istriana Norma Cossetto nel film Red Land (Rosso d’Istria).

La cerimonia di consegna è in programma lunedì 10 giugno alle 18 al Savoia Excelsior Palace di Trieste (Riva del Mandracchio 4).