Pronta la terza serata di Luci e Ombre sul Carso della Grande Guerra

Non si è fermata con il maltempo la rassegna ‘Luci&Ombre’ e anche la seconda serata, svoltasi nella stazione di Redipuglia, si è conclusa con successo. Gli ospiti, Roberto Todero ed Ervin Hladnic, hanno condotto il pubblico in un viaggio che è partito dalla fine della Grande Guerra ed è terminato con la spiegazione dei conflitti più recenti: le guerre nei Balcani e in Medio Oriente. In particolare, il giornalista sloveno ha ricordato il massacro di Srebrenica, avvenuto nel mese di luglio del 1995, raccontando poi del suo lavoro sul campo come corrispondente: “La cosa più difficile è intervistare persone che hanno visto morire i propri famigliari. Qui mi consigliarono di parlare con una signora che sembrava contenta. A distanza di anni, finalmente era riuscita a seppellire il suo ultimo figlio”. A moderare l’incontro è stato il presidente del gruppo ‘Grigioverdi del Carso’, Andrea Ferletic.

Il prossimo appuntamento di ‘Luci&Ombre’ si terrà giovedì 18 luglio sempre alle ore 21.30 presso la Dolina dei Bersaglieri di Redipuglia. La serata prevederà una breve presentazione dello studio condotto dallo storico Lucio Fabi, ‘Chi ha sparato all’imperatore? Camino al Tagliamento nel turbine della Grande Guerra’. “È un episodio di cui si sa molto poco”, spiega Fabi, “a distanza di cent’anni dall’avvenimento, siamo riusciti a conoscere di più grazie al ritrovamento di diverse testimonianze diaristiche, tra le quali compaiono le memorie del figlio di uno degli attentori”. La presentazione sarà poi seguita da uno spettacolo realizzato dall’associazione ‘Kairos’ e la ‘Corale Caminese’, che proporranno letture, musiche e canti ispirati al sentimento di aberrazione che suscita la guerra.

È consigliata la prenotazione telefonando al 0481489139 o al 3461761913, oppure mandando un’e-mail a info@prolocofoglianoredipuglia.it.