L'allestimento della mostra "Robert Doisneau. Across the Century" all'interno del Magazzino delle idee, che è parte integrante del Porto Vecchio, in concomitanza all'anniversario dei 250 anni del Consolato francese rappresenta un'occasione importante per rimarcare il forte legame instauratosi fra Trieste e la Francia dal 1.700. È questo il messaggio espresso dalla Regione, rappresentata dall'assessore al Lavoro, durante l'inaugurazione dell'esposizione dedicata al fotografo francese Robert Doisneau che, attraverso 88 scatti, racchiude e racconta un secolo di storia di Parigi, dal 1929 al 1987.

Nel corso dell'evento, è stata inoltre ribadita la volontà dell'Amministrazione regionale di sostenere l'organizzazione di eventi culturali all'interno del Magazzino delle Idee nell'ottica, è stato detto, di valorizzazione e di recupero dell'intero Porto Vecchio del capoluogo regionale.

La mostra, promossa dall'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia (Erpac Fvg) in collaborazione con diChroma photography di Madrid e l'Atelier Robert Doisneau di Parigi sarà visitabile fino al 23 giugno e narra la passione fotografica dell'autore che ha maggiormente celebrato la bellezza misconosciuta della quotidianità, creando un immaginario collettivo basato sulla vita della gente comune.

Tra le fotografie esposte spiccano alcune delle immagini più riprodotte nella storia della fotografia, come il celebre Bacio all'Hotel de Ville, ma l'esposizione spazia attraverso tutte le tematiche sulle quali Doisneau ha lavorato: la vita quotidiana, la vita di strada, i sobborghi, Parigi, i bambini, la ricostruzione della Francia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Una vera e propria passeggiata nel XX secolo tramite le sue immagini più iconiche ma anche altre meno note al grande pubblico.