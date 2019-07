Sabato 27 la premiazione del concorso di poesia bisiaca 'Tino Sangiglio'

Si terrà sabato 27 luglio, alle 20.45 a Turriaco in Piazza Libertà, la cerimonia di premiazione della decima edizione del Concorso di Poesia in Piazza ‘Tino Sangiglio’ organizzato dalla pro loco Turriaco. Unico evento in regione dedicato alle liriche nella parlata Bisiaca e in quelle di matrice veneta presenti nel Friuli-Venezia Giulia.

Al concorso proposto a cadenza biennale, hanno aderito una quarantina di poeti rappresentando in forma omogenea le diverse parlate da quella Bisiaca alla triestina e alla gradese.

Particolare soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori che con questa iniziativa proseguono nel percorso di diffusione e valorizzazione del turismo culturale del territorio.

La cerimonia di premiazione, co-organizzata con l’Amministrazione Comunale di Turriaco, sarà presentata dal conduttore e regista Rai Mario Mirasola, saranno presenti i componenti della giuria presieduta dallo scrittore e poeta triestino Claudio Grisancich, dal regista teatrale gradese Tullio Svettini, dal direttore della rivista triestina Il Ponte Rosso Valter Chiereghin, dal cultore della parlata Bisiaca Piermaria Miniussi e da Flavio Gon, vice presidente della pro Loco Turriaco.

Sarà un’ottima occasione per poter apprezzare le liriche premiate che verranno recitate dagli stessi autori accompagnati dalle melodie della fisarmonica del maestro Gilberto Leghissa e dei suoi allievi.

I vincitori del premio assoluto e di quello nella parlata Bisiaca riceveranno un premio in denaro, mentre saranno assegnate tre menzioni speciali e una segnalazione.

Il concorso gode del patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Turriaco della regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, della Banca di Credito Cooperativo di Turriaco, dell’associazione Culturale Bisiaca e del Circolo culturale e ricreativo ‘don Eugenio Brandl’.