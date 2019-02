Scerbanenco, il lato oscuro dell’amore

Il tratto è inequivocabilmente nero. Nero come l’inchiostro che l’ha scritto e noir come l’ambientazione dei romanzi che hanno reso celebre Giorgio Scerbanenco, giornalista, scrittore e saggista dalla vita avventurosa e dalla penna ammaliante. Sua è la paternità del noir in Italia, suoi sono alcuni dei titoli del genere ancora impressi a forza nella memoria collettiva, come il loro protagonista, il carismatico Duca Lamberti: “Venere privata”, “Traditori di tutti”, “I ragazzi del massacro” e “I milanesi ammazzano al sabato”.

Ma esiste un altro Scerbanenco, forse oggi un po’ in ombra e meno noto al grande pubblico: quello legato al giornalismo dei periodici femminili. Scerbanenco infatti collaborò e diresse testate prestigiose del gruppo Rizzoli, come ‘Annabella’.



Dopo 73 anni

Per comprendere entrambe le anime di questo autore complesso, profondo e curioso esploratore del lato oscuro dell’animo umano, si può cominciare dal romanzo “Luna di miele” che la casa editrice La nave di Teseo ridà alle stampe dopo 74 anni dalla prima – e unica - uscita. Questo titolo si inserisce in un progetto più ampio che ha l’obiettivo di ripubblicare l’opera omnia di Scerbanenco (non solo i noir), compresa la biografia che la figlia Cecilia ha scritto lo scorso anno, “Il fabbricante di storie”. Proprio la figlia, assieme ad Alessandra Zenarola e a Paolo Mosanghini, presenta il volume sabato 16 alle 18 alla libreria Tarantola di Udine. “Questo romanzo nasce in una condizione particolare: mio padre fu profugo in Svizzera dal 1943 alla fine della guerra e sfruttò quel periodo per cominciare a cambiare genere letterario, abbandonando in parte lo stile dei settimanali femminili per cui aveva lavorato fino a quel momento – spiega Cecilia Scerbanenco -. ‘Luna di miele’, infatti, racconta un amore che la morale del tempo non tollerava, il coraggio di sfidare le convenzioni ma soprattutto il male che nasce in due anime buone, mosse dal desiderio di una felicità che continua a sfuggire loro di mano. Proprio durante l’esilio mio padre conobbe un sacerdote, che gli servì da ispirazione per la figura del protagonista, don Paolo, che assiste alla fine di un matrimonio che sfocia in tragedia”.



Dal rosa al nero

La transizione dal ‘rosa’ al ‘nero’ Scerbanenco la compì più tardi, intorno agli Anni Sessanta, quando scoprì per caso il fascino di Lignano e vi si ritirò per scrivere. “Mio padre arrivò a Lignano per caso, durante un giro in auto, com’era solito fare, lungo la statale Romea – racconta ancora la figlia -. Ne fu subito colpito. Gli piacquero la natura della pineta ancora intatta e quel senso di ‘nuovo inizio’ che caratterizzava la località balneare tra gli Anni Cinquanta e i Sessanta, agli albori del suo successo. Ne fu conquistato, forse anche perché lui stesso stava vivendo un nuovo inizio, un nuovo amore, una nuova famiglia accanto a una nuova donna. Fu così che trascorse sempre più tempo in Friuli, ambientandovi anche molti romanzi, come ‘La sabbia non ricorda’ o ‘Al mare con la ragazza’. A Lignano fu sempre molto legato, dopo tanto girovagare trovò pace. Lo capisco: anche io vivo qui”.