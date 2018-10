Società scientifica e tecnologica a congresso

Promuovere l’uso della lingua friulana anche per esprimere i concetti più alti della scienza e della tecnologia e in generale della modernità: questo è lo scopo della Societât Sientifiche e Tecnologjiche Furlane (SSTeF) che troverà un momento importante di espressione in occasione del XVII congresso annuale che si terrà il 27 ottobre, nel Salone del Popolo in Palazzo D’Aronco, sede del Comune di Udine. Il congresso, arrivato alla sua 17esima edizione, si tiene con cadenza annuale e offre ogni anno agli aderenti all’associazione l’opportunità di presentare alcuni tra i propri lavori di ricerca.

Quest’anno, in occasione del 40ennale dell’Università del Friuli e in collaborazione con il Centro Interdipartimentale per lo sviluppo della lingua e della cultura del Friuli, il congresso avrà inizio con una prima sessione mattutina con storie raccontate in prima persona di laureati presso l’ateneo friulano che hanno fatto carriera. Dopo una pausa pranzo i lavori riprenderanno con il congresso annuale che si aprirà con la lectio magistralis “Modelazion multiscjale di materiâi e struturis”, tenuta da Roberto Paroni dell’Università di Pisa. Alla prolusione, seguiranno le relazioni tenute in lingua friulana e inglese da diversi studiosi e ricercatori. Maggiori informazioni qui.

La Societât Sientifiche e Tecnologjiche Furlane è un’associazione indipendente, fondata nel 2001, che, grazie alla collaborazione di ricercatori e studiosi che operano in Friuli e presso istituzioni italiane ed estere, si occupa di divulgazione scientifica in lingua friulana e inglese. La SSTeF si propone di sviluppare, attraverso una speciale cura degli aspetti linguistici e terminologici, le potenzialità di strumento di elaborazione e creatività scientifica della lingua friulana e di render noti i risultati della ricerca con essa raggiunti, affiancando la lingua locale all’inglese, lingua franca internazionale della comunità scientifica.

La minoranza linguistica friulana è uno dei pochi gruppi linguistici minoritari d’Europa che ha saputo esprimere un’associazione di professori, ricercatori e professionisti che utilizzano la loro lingua anche nell’ambito della loro attività di ricerca e di prestazione di servizi professionali, dimostrando così che la lingua friulana ha la capacità di esprimere i più alti concetti della scienza e della tecnica. Il fatto che nel corso di 17 anni dalla fondazione la Società sia andata crescendo con una molteplicità di attività di studio e abbia raggiunto una consolidata posizione nell’ambito delle associazioni di promozione della lingua friulana dimostra la piena vitalità di un codice linguistico e della comunità che è da esso caratterizzata.