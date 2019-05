Studenti a scuola di turismo digitale

Ridurre la distanza tra il mondo universitario e quello del lavoro: è questo l’obiettivo che si sono posti gli studenti di Relazioni Pubbliche di UniFerpi promuovendo una serie di incontri per aggiornarsi sulle strategie di comunicazione. Martedì 21 alle ore 15 la sede di Santa Chiara in via Santa Chiara 3 a Gorizia, ospiterà un workshop dal nome ‘La chiave digital del turismo’. Lo scopo dell’incontro, rivolto agli studenti dei corsi di laurea in Relazione Pubbliche, Dams e di Comunicazione Integrata, è l’approfondimento delle tematiche relative ai nuovi mezzi di comunicazione. I relatori che parteciperanno all’incontro, analizzeranno alcuni casi di eventi vincenti nello scenario della promozione del turismo in Friuli Venezia Giulia e spiegheranno come i social media influenzino anche i turisti. Nello specifico sarà presa in esame, l’organizzazione della storica velata triestina, la Barcolana. Elisa Mrakic, in qualità di social media manager assistant per PromoTurismoFVG, spiegherà come rendere più appeal la proposta turistica attraverso i social. Bruno Bertero, invece, direttore marketing di PromoTurismo FVG porterà la sua esperienza e indicherà diverse strategie di promozione territoriale. Sempre nell’ambito social media, Cristina Menis e Thomas Tuzzi, rispettivamente responsabili dell’ufficio social e dell’ufficio web di PromoTurismoFVG, definiranno gli attuali modelli utilizzati nella comunicazione digitale, con un approfondimento sul ‘ProgettoAmbassador’.

“Questa iniziativa offre ai ragazzi - afferma Menis - l’ispirazione per esprimersicon gli strumenti da loro scelti per promuovere il territorio, infatti, saranno liberi di decidere ilcontent e le piattaforme di riferimento da utilizzare per i propri output, creandosi un’esperienza formativa condivisa”. La Professoressa Francesca Capodanno, docente dell’Università di Udine e titolare della WordPower, agenzia di comunicazione attiva sul territorio che si occupa dell’organizzazione degli aspetti comunicazionali della Barcolana, presenterà i nuovi modelli di comunicazione per i grandi eventi, in particolare sul caso della 50esima regata che vede come protagonista il Golfo di Trieste. Infine, la dottoressa Alessandra Zini, responsabile della comunicazione del Punto Giovani di Gorizia, parlerà delle strategie comunicazionali adottate dal Comune Di Gorizia- Assessorato Alle Politiche Giovanili, analizzando le esperienze più significative degli eventi di cui è stato artefice o partner.