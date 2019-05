Tempi di Tempo in mostra a Ronchi

Con circa una quindicina di opere, sarà inaugurata sabato 4 maggio alle 18.30 nella sala espositiva dell'Associazione Leali delle Notizie di piazzetta Francesco Giuseppe I a Ronchi dei Legionari la mostra di Rosanna Morettin, artista regionale ma di fama nazionale.

Morettin s’impone da oltre quaranta anni come concreto punto di riferimento dell’ambiente artistico culturale della Regione. Nata a San Paolo di Morsano, sulle rive del Tagliamento, conosce personalmente il fermento artistico della Roma degli anni Settanta. Tornata in Friuli dà inizio a un’intensa attività espositiva e prosegue con una carriera in continua evoluzione. La critica le riserva ammirazione e numerosi consensi, esaltando la particolare attenzione destinata alle “cose” del quotidiano e la sapiente maestria nell’utilizzo del colore e nella resa della luce.Socia del Centro Friulano Arti Plastiche, ha al suo attivo oltre duecento eventi espositivi. Le sue opere sono presenti in prestigiose collezioni pubbliche e private in Europa e in molte parti del mondo.

Il Teatro Giovanni da Udine è uno dei luoghi pubblici cittadini in cui si possono vedere le sue tele, ma i suoi dipinti sono presenti anche nella Biblioteca Civica Vincenzo Joppi di Udine, nelle raccolte d’arte della provincia "Palazzo Belgrado" e nelle Collezioni D’Arte Moderna e Contemporanea dei Civici Musei di Udine (Casa Cavazzini). Nel 2006, a Udine in Via Aquileia, ha aperto la sua personale galleria nella quale accoglie non solo amanti dell’arte, ma anche numerosi amici.

Durante il vernissage di sabato 4 maggio verrà presentato il catalogo dell'opera dell'artista Rosanna Morettin "Tempi di tempo", una raccolta d'arte lunga oltre cinquant'anni. Il volume gode dell'intervento introduttivo del direttore della Biblioteca civica «Vincenzo Joppi» di Udine, Romano Vecchiet e del sindaco di Udine, Pietro Fontanini, che si compiace dello stile, la delicatezza, l'equilibrio, l'armonia e l'impegno di Rosanna Morettin che si esprime con forza e calore nella sequenza sulle abitazioni tradizionali friulane, una accostata all'altra, centro degli affetti e della serenità, rifugio sicuro ed accogliente. Licio Damiani esalta "L'infinitudine" poetica che permea l'arte della Morettin.

Altri illustri critici intervengono sull'opera di Rosanna Morettin,voci che nel lungo tempo hanno accompagnato l'arte e l'amicizia della pittrice friulana.

La mostra a Ronchi dei Legionari resterà aperta fino al 1 giugno e osserverà i seguenti orari: mercoledì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 10 alle 12.