Tornano le visite a Palazzo Coronini e al Castello di Kromberk

Sono aperte le iscrizioni alla visita congiunta a Palazzo Coronini e al Castello di Kromberk di domenica 7 luglio. Gli interessati a partecipare possono scrivere una mail a info@coronini.it o chiamare lo 0481-533485. Già forti di un profondo legame storico, le due sedi museali sono accomunate dal progetto “Una visita senza confini tra le dimore dei conti Coronini", che prevede sconti e agevolazioni ai visitatori nell'ambito di una collaborazione transfrontaliera che suggella una sinergia avviata lo scorso anno.

Una formula già collaudata e apprezzata in occasione di una serie di visite congiunte che sono state organizzate nei mesi scorsi e che hanno registrato il tutto esaurito. L’iniziativa prenderà il via alle 17 da Kromberk, poi ci si sposterà a Palazzo Coronini con mezzi propri, per partecipare alla visita prevista per le 18.30. Le spiegazioni saranno fornite contemporaneamente in italiano e sloveno: gli iscritti dovranno quindi indicare al momento della prenotazione di quale lingua intendono avvalersi. I biglietti interi costano 8 euro, quelli ridotti, per studenti e bambini, 6, comprensivi in entrambi i casi di un brindisi finale.

Al momento Palazzo Coronini ospita la mostra “L’indispensabile superfluo. Accessori della moda nelle collezioni della famiglia Coronini”, allestita nelle Scuderie e nella storica dimora di viale XX Settembre a Gorizia. L’esposizione è visitabile dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 da mercoledì a sabato, la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Visite guidate incluse nel biglietto d’ingresso sono proposte il sabato alle 16.30,la domenica e i festivi alle 17.30.