Il progetto Udine Città del Quaglio s’inserisce nel programma di valorizzazione del territorio che Itineraria sviluppa dal 1993: Friuli Venezia Giulia. Un’Aula a Cielo Aperto. Nasce a ridosso dei 350 anni dalla nascita del pittore della Val d’Intelvi (1668-2018) per far conoscere il ruolo dell’artista e della committenza, mettere in luce il patrimonio, incuriosire i visitatori di ogni età, estrazione e area, narrare il rinnovamento delle arti, la qualità dell’urbanistica e dell’architettura, il periodo storico in cui opera sotto il profilo culturale, sociale ed economico e, non da ultimo, avvicinare il pubblico dei piccoli all’arte.

Inizia con un corposo programma di itinerari-evento, realizzati con il sostegno del Comune di Udine: ‘Julius Qualius De Laijno Pinxit. Un viaggiatore foresto in Friuli Venezia Giulia’, nelle chiese e nei palazzi udinesi affrescati da Giulio Quaglio tra il 1692 e il 1724, che si svolgerà con cadenza mensile, dal 16 febbraio al 1 dicembre, per un totale di 11 appuntamenti nel 2019.

Ogni singolo incontro ha una durata di circa un’ora e trenta minuti e si articola in tre momenti distinti ma coerenti tra loro: visita guidata del palazzo con particolare attenzione alla storia della famiglia e agli affreschi di Giulio Quaglio; concerto del maestro Sebastiano Zorza alla fisarmonica sui temi trattati, sacri e profani; presentazione di vini autoctoni a cura delle Cantine del Friuli Venezia Giulia. Il programma è stato presentato questa mattina in Fondazione Friuli.

Tra fine ‘600 e inizi ‘700, epoca in cui s’inizia a dibattere della cancellazione del Patriarcato di Aquileia, Giulio Quaglio realizza una messe di opere, che sono testimoni della ricchezza culturale di Udine, che non a caso può essere ribattezzata città del Quaglio. Pittore europeo per eccellenza, l’artista, originario di Laino nella val d’Intelvi, fu protagonista assoluto del rinnovamento pittorico in Friuli Venezia Giulia, ma anche a Lubiana, e poi in Stiria e a Salisburgo, dove fu chiamato a dare prova delle sue abilità. Riportò in auge in area veneta la tecnica dell’affresco dopo anni di oblio, durante i quali erano prevalsi i teleri, le grandi tele dipinte, che meglio si confacevano al clima veneziano.

L’arte del Quaglio si sviluppa a Udine e in tutta l’Alpe Adria attraverso temi sacri e profani, accostando i miti classici agli episodi biblici in un’affascinante continuità. A Udine lascia la sua opera fantasmagorica in numerosi siti tra Chiese, Cappelle e Palazzi, che restano i testimoni di questo fecondo maestro che tra Sei e Settecento rivoluzionò il gusto della committenza friulana.

A Udine, Giulio Quaglio affresca Palazzo della Porta, Palazzo Strassoldo Mantica, la Cappella del Monte di Pietà, Palazzo Daneluzzi Braida, Palazzo Attimis Maniago, Palazzo Antonini Belgrado, la Chiesa di Santa Chiara, Palazzo Gallici Beretta e la Chiesa di San Leonardo.

Oltre a questi siti, si possono visitare la Chiesa della Beata Vergine del Carmine, in via Aquileia, con il più bel soffitto barocco esistente in città, opera eccezionale per vastità e organizzazione spaziale, rutilante di affreschi a lungo attributi al Quaglio, oggi invece a Pietro Ricchi, e ancora la Chiesa e Convento di San Francesco della Vigna, di proprietà privata, abbellita da opere tutt’oggi ascritte all’artista della Val d’Intelvi.