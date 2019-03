Ulderica Da Pozzo racconta 'Le donne del latte'

Craf e Comune di Spilimbergo celebrano assieme la Giornata Internazionale della Donna promuovendo una mostra fotografica dedicata alle donne agoniste del Friuli Venezia Giulia. La mostra sarà inaugurata il 2 marzo alle 18 in Palazzo Tadea e resterà aperta al pubblico sino al 14 marzo.



Lo sport incarna la metafora della vita per eccellenza, la fatica e i sacrifici che l’uomo compie per tagliare il traguardo e raggiungere la propria meta, attraverso ostacoli e sudore, impegno e dedizione costanti, vittorie e sconfitte.

Purtroppo, nonostante l’apparente parificazione della società, allo sport si associa il mondo maschile e le donne agoniste restano confinate in una simbolica “serie B”.

Ma ci sono: sul ring, sul campo da calcio, pallavolo e basket, in sella ad una moto, sono ovunque, la maggior parte di loro però non riesce a trascinare interessi economici e attenzione mediatica, privilegi appannaggio esclusivo di “grandi atleti” maschi. Persiste in società la “predisposizione di genere” secondo la quale non tutti gli sport sono adeguati al “sesso debole”. Essere donna ancora oggi implica un limite fisico.

Eppure le donne fanno la stessa fatica degli uomini, forse di più, si applicano e conquistano risultati spesso ignorati dal grande pubblico e dagli organi di informazione.

Da queste riflessioni nasce uno straordinario lavoro fotografico intitolato “La Forza delle Donne” e firmato dal giovane talento sandanielese Erika Zucchiatti.

“Ho voluto realizzare queste fotografie dedicandole alle atlete che hanno valorizzato lo sport e la nostra regione Friuli Venezia Giulia, dimostrando che per le donne è possibile praticare qualunque disciplina, senza perdere la propria femminilità – commenta – si può essere donna con grinta e delicatezza, con emozione e determinazione”.

Il progetto avviato nel 2016 contiene 50 fotografie: nella galleria di ritratti ritroviamo i volti di Chiara Cainero e Mara Navarria, Alessia Trost e Giada Rossi, Sara Gama e Katia Aere: “Sono tutte fotografie di allenamenti – confessa – non le ho fatte posare, volevo trasmettere la fatica, l’entusiasmo e la forza di cui ogni donna può essere capace, senza ricercare l’espressione esteticamente più bella. Volevo raccontare la verità e stupire, forse, qualcuno. Lo sport è anche raggiungere traguardi impossibili, e la fotografia può dimostrare che esistono e sono veri”.