Ultimo appuntamento per la 'Festa di Poesia 2019'

Lunedì 8 luglio si conclude l'annuale appuntamento con la Festa di Poesia, promossa nell’ambito dell’Estate in città 2019 da Fondazione Pordenonelegge.it e Biblioteca civica, in collaborazione con Crédit Agricole FriulAdria e Park Hotel Pordenone.



Questi i nomi dei poeti che si avvicenderanno sul palco nel corso della serata, introdotti da Roberto Cescon, per leggere le loro poesie: Simone Burratti, Sebastiano Comis, Ferruccio Giaccherini, Luigi Natale, Marco Malvestio, Francesca Piovesan, Marco Scarpa.