Una poesia per Eluana di Alda Merini

Hanno parlato i medici, i politici, i filosofi, i credenti e i non credenti. Tante parole, troppe a sproposito, si sono già sprecate e siamo certi che di questa vicenda e delle sue conseguenze si discuterà ancora a lungo. Perciò, di fronte alla morte di Eluana Englaro, una donna alla quale abbiamo tutti voluto bene, quasi fosse una sorella, una figlia o un’amica per ciascuno di noi, dieci anni fa abbiamo pensato di chiedere aiuto a quella che era e rimane la più grande poetessa italiana, Alda Merini, scomparsa nel novembre 2009. Il direttore de Il Friuli di allora, Giovanni Bertoli, la chiamò al telefono. E lei, dalla sua casa milanese, dettò alcune righe, frutto di una meditazione che in quelle settimane aveva coinvolto e accomunato milioni di persone.



Raccontò delle sue esperienze di moglie e di madre. Del suo rapporto con la malattia e con la fine dell’esistenza. “Di fronte alla morte – ci aveva detto – non ci può essere poesia, a meno che non si parli d’amore”. “Per Eluana – ci aveva confidato – ho chiesto il miracolo perché penso che soltanto Dio possa decidere sulla sorte degli uomini”. E poi queste parole, questa lirica dettata di getto.

Ringraziamo ancora – ne sentiamo, forte, la mancanza - Alda Merini per la sua arte e per la generosità con cui ce l’ha donata.

La offriamo ancora una volta, dieci anni dopo, alla famiglia Englaro, alla quale ci sentivamo e ci sentiamo particolarmente vicini, e a tutti i nostri lettori.



Sono entrata nel tuo corpo tante volte

entrata e uscita come una madre

o meglio come uno Spirito Santo

col pensiero ti ho dato la vita ogni giorno,

ma ti ho anche augurato la morte,

perché ti volevo bene

e strapparti al nostro mondo

è come toglierti una terra

in cui non potremo seminare

il pianto che fa fiorire

il canto ogni giorno.



Alda Merini