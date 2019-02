Venerdì 1 marzo alle ore 18.30, presso l’Aula 4 di Palazzo Garzolini di Toppo Wassermann in via Gemona 92 a Udine, verrà presentato il “Vademecum per il Giorno del Ricordo” realizzato dall’Istituto Regionale per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia per leggere la complessa storia del confine orientale del ‘900.



Il Vademecum non vuol essere una sintesi generale di storia delle regioni adriatiche ma un sussidio specifico dedicato a chi si trova ad occuparsi dei temi maggiormente legati alla celebrazione del Giorno del Ricordo. I testi del compendio sono stai redatti dagli storici Raoul Pupo, Gloria Nemec e Anna Vinci mentre lo storico Franco Cecotti ne ha curato le mappe.



Introdurrà l’incontro il Presidente dell’Anpi Provinciale di Udine, Dino Spanghero, seguiranno gli interventi del professor Raoul Pupo e dello scrittore Angelo Floramo



Al professor Andrea Zannini dell’Università degli Studi di Udine sarà affidato il coordinamento della conferenza.