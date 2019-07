Val Pesarina, terra di gatti e... di magia

Mark Twain, Rudyard Kipling, Edgar Allan Poe, Aldous Huxley, Raymond Chandler, Doris Lessing, Pablo Neruda e Alice Nestleton, ma anche Baudelaire, Wordsworth, Heine e Tasso, senza dimenticare ovviamente Hemingway e la sua colonia felina composta da oltre 50 elementi! Il legame speciale tra letteratura e gatti è un dato di fatto e anche nella nostra regione c’è una scrittrice in grado di competere con gli autori ‘gattari’, non solo per il fatto di riconoscere il felino come il miglior amico dell’autore, ma per i protagonisti dei suoi libri.



Tra etica e tolleranza

Nata a Venezia, (“città ideale per crescere i gatti”), ma friulana di adozione (si è spostata a vivere in un paesino della Carnia, portando con sé i 12 gatti e il marito), dal 2013 Stefania Conte ha dato il via a un vero e proprio ciclo dedicato ai felini con La gatta che vedeva le streghe, arrivato a 5 ristampe. L’ultimo volume uscito per Morganti editori – che ha scelto proprio la Carnia, per la precisione una frazione di Socchieve, come sede operativa - è il romanzo La gatta che cacciava i fantasmi, in apparenza una storia ironica e divertente, ma in realtà una storia densa di temi esistenziali importanti, come l’impegno etico, la cultura della tolleranza, l’importanza dei legami familiari, il rispetto per gli animali e per la vita in genere.



Presenze ‘straordinarie’

Come nei volumi precedenti, i gatti non sono né umanizzati, ma all’interno di una storia esilarante, non di meno colorata di tristezza e speranza, diventano il tramite per raccontare la vita di una bislacca famiglia friulana. E per descrivere una Pesariis contemporanea, colma di orologi, in cui i Savorgnan arrivano dalla pianura per scrivere e aprire un’osteria. Amante delle favole, del folklore e il mistero in genere, Stefania Conte non risolve la storia nella semplice quotidianità, ma la arricchisce con la presenza di personaggi straordinari, trasformati in creature verosimili: donne-gatto, domestiche di sangue reale e pluricentenarie, fantasmi, pittori vittoriani e altro ancora.



“Un luogo mitico”

“Per ognuno di noi nel mondo ci sono luoghi che più di ogni altro attraggono, spesso inspiegabilmente – la ‘signora dei gatti’ svela da dove trae ispirazione per la sua scrittura immaginifica - Passeggiando ancora una volta sulle strade lastricate con pietre e sassi di Pesariis, mi sono chiesta quale forza attrattiva agisca su di me, per impormi di ambientare alcune storie nei suoi spazi: credo sia il modo in cui, nel corso del tempo, gli abitanti abbiamo saputo trasformare la natura indomabile in uno spazio antropizzato, in cui vivere lontano dagli affanni, tra Calma e Silenzio, in un tempo rallentato e mitico dove lo spirito si libera e l’immaginazione si trova felicemente a suo agio”.



Gita letteraria

Proprio per far conoscere anche agli altri i segreti di questo angolo incantato di Carnia, Morganti editori sta curando l’organizzazione di una ‘gita letteraria’ a Pesariis, la location del romanzo La gatta che cacciava i fantasmi, domenica 21, con la stessa Stefania Conte nel ruolo di ‘cicerone’ all’interno della Valle del Tempo (info: morgantieditori@morgantieditori.it). “Ogni angolo di questa frazione di Prato Carnico – conclude l’autrice - fa la gioia di qualunque fotografo, manda in deliquio l’animo di un poeta innamorato, regala ispirazione all’artista di turno, dona temporaneo sollievo al malinconico, rivitalizza anche lo spirito più arido”.