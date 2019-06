Visite notturne alla Grotta del Mitreo

Venerdì 21 giugno, in occasione del Solstizio d’Estate, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del FVG propone un’apertura serale straordinaria alla scoperta della Grotta del dio Mitra, divintà di origine iranica connessa con il ciclo del sole e delle stagioni.



La grotta carsica, frequentata fin dall’età neolitica, fu adattata in epoca romana (dal II al V secolo d.C.) a luogo di culto del Mitraismo, religione salvifica giunta nella Roma imperiale grazie alle legioni di stanza in Oriente. Nella suggestiva ambientazione della Grotta sarà possibile osservare i calchi dei rilievi in calcare rinvenuti all’interno del sito, assieme ad alcune iscrizioni con i nomi di offerenti.



Il personale della Soprintendenza sarà a disposizione dei visitatori per qualsiasi spiegazione o curiosità sul sito. Si consiglia di provvedersi di calzature sportive adeguate e di portare una bottiglietta d’acqua e una torcia.