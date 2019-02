"Il Governo parla di una crescita che nessuno vede"

La frenata dell’industria friulana nel quarto trimestre del 2018 non coglie impreparati gli industriali friulani “ma – dice la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli - sembra cogliere impreparato il nostro Governo, che continua a parlare di una fantomatica crescita, che nessun altro analista ritiene sia alle viste. Speriamo abbiano ragione loro, ma intanto sarebbe più utile e prudente un bagno di realismo. Non possiamo permetterci di aspettare per vedere come andrà a finire. Si deve reagire subito, prima che sia troppo tardi. E bisogna farlo promuovendo gli investimenti, aprendo, non chiudendo, i cantieri e detassando il lavoro, soprattutto per i giovani e i neo assunti”.

Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, Mareschi Danieli conferma il giudizio positivo sui “primi, apprezzati tagli selettivi all’Irap e sulle annunciate iniziative sblocca cantieri” e chiede “in prospettiva che una fetta consistente delle maggiori risorse eventualmente disponibili in seguito alla rinegoziazione dei patti finanziari tra Stato e Regione (si parla di circa 834 milioni di euro nel triennio 2019-21), sia destinata alla competitività del sistema produttivo”.