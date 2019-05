"Serve un'Europa più forte"

Solo con un’Europa più forte e coesa le imprese locali possono gareggiare alla pari con le superpotenze economiche Usa e Cina. È lo scenario emerso durante il dibattito sul tema "Europa al bivio" organizzato a Udine nell'ambito della mostra per i 170 anni del giornale Il Friuli, in considerazione delle imminenti elezioni del 26 maggio. Tre le analisi di altrettanti importanti industriali friulani: Gianpietro Benedetti, presidente del Gruppo Danieli, Alessandro Calligaris, presidente dell'omonimo gruppo del living, e Luigino Pozzo, presidente di Pmp Group.

“Questa Europa così disgregata non dà vantaggio a nessuno. In questo momento in cui c'è un rafforzamento di Cina e Usa, come Paesi Europei abbiamo bisogno di un'Europa forte, determinata dal punto di vista dell'unione e di una politica comune” ha spiegato Pozzo. "Finora - ha aggiunto - l'Europa si è concentrata sul creare regole interne. Bisogna preparare le aziende a far fronte alle situazioni di mercato, creando regole che proteggano chi produce qualità e innovazione. Su questo l'Europa dovrà concentrarsi. Potremo essere concorrenziali a livello qualitativo-tecnologico".

"Il mondo sta crescendo. Usa, Cina, India, Russia rappresentano le economie di riferimento del prossimo futuro. L'Europa deve dare un messaggio forte alla continuità di sviluppo" ha detto Calligaris.

“Serve un nuovo coraggio – ha aggiunto - che determini scelte importanti, soprattutto in termini di investimenti per tornare a far muovere quella che è l'economia. Gli investimenti servono a dare quella struttura che è la linfa di ogni struttura economica. Le grandi opere, quali i treni a grande velocità, i collegamenti logistici est-ovest e nord-sud, i porti, debbano essere dei punti di riferimento per lo sviluppo europeo”.

“L'economia Usa – ha spiegato Benedetti - sta dando ossigeno alle aziende locali, anche a quelle della Silicon Valley, perché possano investire e mantenere un passo avanti agli altri. L'Europa non lo fa in toto. Lo sta facendo la Germania, parzialmente la Francia, un po' meno l'Italia. Come Paese il nostro destino è quello di sub-fornitori dipendiamo dalle economie dei grandi Paesi Europei".

"Un'Europa unita potrebbe sviluppare un discorso forte nei confronti di una Cina in crescita e degli Usa, attuali leader", ha aggiunto Benedetti convinto che quello dell'Europa sia un "progetto giusto" anche se l'Italia ha "debolezza di negoziazione", è "appesantita dal debito" e "ne rimarremo schiavi ancora per molto".