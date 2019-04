'Corriamo il rischio di farcela!' a Gorizia

Per promuovere la cultura imprenditoriale e favorire la creazione di aziende e di lavoro autonomo in regione, esiste Imprenderò in Fvg. Un progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del POR 2014/2020.



Giovedì 4 aprile, a Gorizia, appuntamento con “Corriamo il rischio di farcela!” il convegno di presentazione di S.I.S.S.I. 2.0 – Sistema Integrato di Servizi per lo Sviluppo Imprenditoriale del Fvg, l’ATI che si è aggiudicata il bando per informare in modo trasparente e semplificato i cittadini del territorio regionale sulle opportunità offerte loro dai fondi a sostegno dello sviluppo produttivo innovativo. Misure rivolte a giovani, a donne, a studenti, a disoccupati e a professionisti, che comprendono pure il ricambio generazionale e con attenzione all’area montana.

Alle 10, nella Nuova Sala Europa dell’Isis "Galilei", in via Puccini 22 a Gorizia, apriranno i lavori il sindaco del capoluogo isontino Rodolfo Ziberna e l’assessore regionale al lavoro e alla formazione, Alessia Rosolen. Introdotti da Massimiliano Iacono, presidente di AD FORMANDUM e capofila di SISSI, interverranno, poi, la dirigente scolastica (sia del "Galilei" di Gorizia che del "Sello" di Udine) Rossella Rizzatto, il direttore dell’Ures Sdgz Unione Regionale Economica Slovena Andrej Sik, e Bruno Coppola di BeP (Milano), che illustrerà le logiche e gli strumenti di integrazione previsti dal progetto.

Dopo la proiezione di alcune video interviste, alle 11.30 il direttore del settimanle Il Friuli, Rossano Cattivello, modererà la tavola rotonda, che vedrà protagonisti il presidente del consorzio di cooperative “Il Mosaico” Mauro Perissini, Lilli Samer (Samer & Co. Shipping SpA) quale presidente dell’AIDDA, associazione che raggruppa le donne imprenditrici e dirigenti d’azienda, Giulio Venier fondatore di Uponadream Studios Snc (Gemona) e il professore Luca Brusati, del Dipartimento di scienze economiche e statistiche dell’ateneo di Udine. SISSI, che è formata da una trentina di partner di tutto il territorio regionale, si occuperà di accoglienza e orientamento, formazione individuale manageriale e imprenditoriale, coaching, valutazione del business plan e accompagnamento alla start-up. Sarà poi possibile, per i futuri imprenditori o liberi professionisti, accedere alle misure incentivanti finanziate dalla Regione con SelfiEmployement e con Garanzia giovani. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.sissi.fvg.it dove è possibile anche iscriversi al convegno, il cui ingresso è comunque libero.