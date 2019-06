4Dodo cambia casa

4Dodo, azienda creativa e tecnologica friulana, ha presentato ufficialmente la propria sede all’interno del Molino Bornacin di San Giorgio di Nogaro, uno dei primi molini elettrici del Friuli Venezia Giulia, che dopo la chiusura degli anni '80 è stato acquisito e restaurato per ospitare gli uffici aziendali.

Il molino è stato conservato fino ai giorni nostri nella sua conformazione originaria dalla famiglia Bornacin, composta dai fratelli Elena ed Elvio e dalla mamma Elsa, moglie di Francesco, conosciuto come Checchi, uno dei mugnai del molino. L’evento inaugurale è stato presentato da Ivana Battaglia, che ha ufficializzato il "passaggio" da molino come luogo del “vecchio saper fare artigiano” a luogo di lavoro degli artigiani digitali di 4Dodo. Tra il pubblico erano presenti il sindaco di San Giorgio di Nogaro, Roberto Mattiussi, l’assessore della cultura Rachele Di Luca e in rappresentanza della Regione il consigliere Mauro Bordin, che con i loro discorsi hanno celebrato la riapertura di questo spazio storico di San Giorgio di Nogaro e dato il ben venuto a 4Dodo come nuova realtà del territorio.

L’arrivo della nuova sede si colloca nello sviluppo degli ultimi tre anni dell’azienda, che oggi sta esprimendo sempre più in ambito internazionale la sua innovativa capacità nel proporre soluzioni tecnologiche nel settore dell’entertainment, confermando inoltre partnership e risultati importanti. Tra questi anche la recente firma di ulteriori contratti con MSC Crociere per i due Dome LED, cieli digitali della lunghezza di 120 metri, delle prossime MSC Grandiosa e Virtuosa. Questa crescita ha portato nell’ultimo anno al passaggio da cinque a otto tra dipendenti e collaboratori, ai quali si affiancano professionisti esterni e aziende del mondo della grafica 3D e dell’animazione, dell’audio design e della programmazione informatica.

“Una crescita aziendale – afferma Stefano Vidoz, amministratore e direttore tecnico di 4Dodo - che ha portato a nuove assunzioni non solo per rispondere alle commesse, ma anche per sostenere il nostro continuo obbiettivo di migliorare lo sviluppo interno di progetti, contenuti e tecnologia per garantire la qualità del risultato finale, il funzionamento dei sistemi e la loro semplicità d’utilizzo. Da qui la necessità nell’ultimo anno di trovare uno spazio più ampio e dotarlo delle più moderne tecnologie del settore per sperimentare e sviluppare prodotti e progetti, coinvolgendo ed analizzando le esigenze dei nostri collaboratori, cercando di mantenere il più possibile la struttura e la natura del molino, senza apportare modifiche sostanziali e troppo invasive".

“L’arrivo del Molino Bornacin è un traguardo molto importante per la nostra azienda" continua Federico Cautero, amministratore e direttore artistico. "L’obiettivo che ci siamo prefissati è quello di rendere questo spazio non solo un luogo di lavoro, ma soprattutto di incontri e eventi, aperto anche alla comunità e al territorio. Il Molino sarà anche la nuova sede della 4Dodo Academy, un’accademia per formare i nuovi professionisti dell'Entertainment e delle nuove tecnologie per la scenografia, grazie alla collaborazione con le eccellenze del settore che abbiamo incontrato in questi anni".

La ristrutturazione di questi mesi ha incuriosito molto la comunità di San Giorgio di Nogaro. Per questo motivo è stata organizzata un’apertura al pubblico degli spazi del molino, che si terrà domenica 9 giugno 2019 dalle 9 alle 12. Un modo per far conoscere questo edificio attraverso i racconti di Elena e Elvio Bornacin che spiegheranno la storia del molino e il funzionamento dei macchinari.

4Dodo opera in ambito internazionale nella realizzazione di progetti multimediali per l’entertainment basati sulla creazione di contenuti e di sistemi tecnologici hardware e software per la loro gestione. Tutti i progetti vengono sviluppati “in casa” da un team di artigiani digitali animati dalla curiosità e dalla passione per le nuove tecnologie. In questi anni 4Dodo ha raccolto diversi successi come, ad esempio, quelli ottenuti per le installazioni dedicate alle ultime navi di MSC Crociere (due enormi cieli digitali lunghi 80 metri) e per altri progetti pensati per le navi realizzate da Fincantieri a Monfalcone.

4Dodo ha lavorato anche per parchi divertimento: “Loko”, ad esempio, è un’attrazione realizzata per l’Acqua Village di Cecina (LI), il primo scivolo acquatico al mondo ad essere completamente avvolto da proiezioni a 360 gradi. Nel 2015 e 2016 ha accompagnato Claudio Baglioni e Gianni Morandi con le scenografie virtuali create per i concerti del tour “Capitani Coraggiosi” e ha lavorato per progetti della Warner Bros a Macao. Ha inoltre realizzato scenografie per il teatro (Teatro Stabile del Veneto, La Contrada e altri), installazioni per Palazzo Italia a Expo 2015, per musei (Museo di Casa Maccari a Gradisca d’Isonzo), mostre (Fondazione Aquileia) ed eventi, alcuni dei quali anche per la Biblioteca Villa Dora di San Giorgio di Nogaro per il Centenario dell’Università Castrense.