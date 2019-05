A Calligaris il premio Best Managed Companies

Calligaris ha vinto il premio “Best Managed Companies” (Bmc) conferito da Deloitte Italia alle aziende che nell’ultimo anno si sono distinte per l’eccellente gestione aziendale. A ritararlo a Milano nella splendida cornice di Palazzo Mezzanotte (sede di Borsa Italiana) è stato l’Ad Stefano Rosa Uliana. Il prestigioso riconoscimento è nato per supportare e premiare le migliori 46 aziende italiane. Sei i pilastri gestionali valutati in sede di analisi per i quali Calligaris si è distinta: strategia, competenze e innovazione, corporate social responsibility, impegno e cultura aziendale, governance e misurazione delle performance, internazionalizzazione.

“Siamo molto orgogliosi di questo premio – ha commentato UIiana - perché ci dà la conferma che la strada intrapresa dal presidente Alessandro Calligaris e portata avanti da me con il sostegno del fondo Alpha è quella giusta. Il Deloitte Best Managed Companies dimostra come la Calligaris si sia contraddistinta per la passione di un management capace ed efficiente, in grado di affrontare le sfide fino ad oggi intraprese. Ci auspichiamo altresì che questo diventi solo il primo di una lunga serie di successi che l’azienda punta a raggiungere a breve”.