A Friuleconomy il futuro del lavoro

Reddito di cittadinanza, working poor e industry 4.0 come stanno impattando e come impatteranno sul mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia? Se ne parla queste sera dalle 21 in diretta a Friuleconomy, la trasmissione in onda ogni giovedì su Telefriuli (canale 11 e 511 in Hd). Ospiti di Massimo De Liva saranno Fabiano Benedetti di Beantech, Valeria Filì, professoressa di Diritto del lavoro dell'Ateneo friulano, Tommaso Billiani della Cisl e Stefano Comino, professore di Economia Politica dell'Università di Udine.

Il programma si può seguire anche in diretta streaming su www.telefriuli.it