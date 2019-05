A Friuleconomy il modello Mechanica

Le aziende friulane hanno bisogno di tecnici per continuare a crescere, ma dagli istituti tecnici e professionali, dagli Its e dalle Università ne arrivano ancora troppo pochi. La puntata di Friuleconomy in onda giovedì 23 maggio alle 21 su Telefriuli (canale 11 e 511 del digitale terrestre), parlerà di un caso concreto in questo senso: l’azienda Mechanica di San Quirino (Pordenone) e la collaborazione con MAW Men At Work SpA e l’Isis Zanussi di Pordenone e l'Ipsia Torricelli di Maniago per reperire valenti giovani tecnici.

Ospiti di Massimo De Liva saranno Fausto Querin, Paolo Bellotto, Giovanni Dalla Torre, Consuelo Peressin, Matteo Neri, William Piazza, Denny Tedesco, Riccardo Teston, David Spanic, Nicola Zoccoletto, Renzo Ornella e Marco Pezzutto.