A Friuleconomy il vigneto Friuli

La puntata di Friuleconomy in onda giovedì 11 aprile dalle 21.05 su Telefriuli (canale 11 e 511 in Hd) propone un reportage sulle aziende friulane al Vinitaly. Dalla Ribolla Gialla al Porto Franco di Trieste, dall’export al cicloturismo, passando per cultura, storia e turismo del vino. Assieme ad Alfonso Di Leva, Massimo De Liva ha intervistato l'assessore regionale Stefano Zannier, il direttore di PromoTurismo Fvg Lucio Gomiero, e gli imprenditori Elda Felluga, Ornella Venica Lauzzana, Marco Fantinel, Robert Princic, Flavio Bellomo, Nicola Pittaro, Luigi Collavini, Martin Fiegl, Adriano Gigante, Paolo Corso, Stefano Gava, Filippo Bregant, Alessandro Dal Zovo e Germano Zorzettig.

Diretta streaming su www.telefriuli.it