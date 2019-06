A lezione di modelli manageriali

“L’imprenditore è solo? Contributi per far crescere con noi la nostra azienda” è il titolo dell’incontro organizzato da Confcommercio Udine con The European House Ambrosetti, in programma mercoledì 19 giugno nella sede di via Alpe Adria a Feletto dalle 14.

In primo piano i modelli manageriali più efficaci per sviluppare conoscenze e competenze a beneficio dell’azienda. Alle imprese presenti saranno dati consigli e suggerimenti per far lavorare la squadra e far crescere le tue persone. Interverranno Giovanni Da Pozzo, presidente di Confcommercio Udine, e Gianluca Consonni, partner TEH-Ambrosetti – Responsabile Servizi di Aggiornamento. Per informazioni e adesioni: sindacale@ascom.ud.it.