A lezione di prevenzione, igiene e sicurezza

L’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia – Confapi Fvg organizza domani 5 febbraio, dalle 8.30, un corso per la formazione generale e un corso per la formazione specifica (rischio basso) in materia di prevenzione, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e dell’accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni del 21 dicembre 2011.

Le lezioni si tengono nella sede associativa, in viale Ungheria 28 a Udine; la docenza è a cura della Società Vistra srl.