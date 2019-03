A Nordest, Pil come Germania e Svezia

Il Nordest, insieme a Lombardia ed Emilia Romagna, è l’area che, dopo la crisi, ha maggiormente contribuito alla ripresa economica e occupazionale italiana, evidenziando una ritrovata competitività. Il Pil-pro capite, che è di 33.900 euro, è prossimo a quello della Germania e della Svezia e ampiamente superiore alla media italiana.

I tassi di occupazione delle regioni sono superiori a quelli del 2008 e compresi tra il 65,7% del Friuli Venezia Giulia e il 72,9% dell'Alto Adige. Sono alcuni dei dati presentati dalla Fondazione Nordest oggi, a Trento, in un’iniziativa promossa dalla Confindustria.

Secondo l’analisi della Fondazione, a trainare la ripresa delle regioni del Nordest e la loro capacità di ritornare ai valori pre-crisi, hanno contribuito principalmente le esportazioni, cresciute anche nel 2018 del 4,3%, rispetto al 3,4% del Nord Ovest e al 3,1% dell’Italia.

L’importanza dell’export per la crescita delle regioni nordestine è confermata dalla quota di valore aggiunto stimolata dalla domanda internazionale che è pari al 19,1% in Veneto, al 14,9% in Friuli Venezia Giulia e al 13,1% in Trentino Alto Adige. Il principale mercato di destinazione del Nord Est rimane il mercato unico europeo con il 60,6% del totale delle esportazioni, dove i partner principali si confermano Germania e Francia.

A parere della Fondazione Nordest, proprio la centralità del commercio internazionale costringe a osservare con attenzione la possibile escalation della guerra commerciale che potrebbe portare a una perdita complessiva a livello globale di 634 miliardi di dollari. Anche le tensioni a livello europeo potrebbero avere costi molto elevati per le regioni nordestine.