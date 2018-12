A palazzo Torriani un seminario sugli incentivi finanziari

Una panoramica dei principali strumenti finanziari regionali per la crescita e lo sviluppo del comparto industriale del Friuli Venezia Giulia, con particolare riferimento ai progetti a sostegno agli investimenti e all’accesso al credito: è quanto si propone di offrire il seminario dal titolo “Incentivi finanziari per la crescita e la competitività delle imprese” promosso da Confindustria Udine per lunedì 3 dicembre, con inizio alle 16, a palazzo Torriani.

Il programma dell’incontro prevede l’apertura dei lavori da parte Anna Mareschi Danieli, presidente di Confindustria Udine. Seguiranno gli interventi di Alessandro Marchetti, responsabile della Segreteria Frie, che illustrerà le modalità per l’accesso ai mutui agevolati del Fondo di rotazione per iniziative economiche (Frie); Paola Del Neri, Responsabile della Segreteria Fondo per lo sviluppo, che spiegherà l’operatività del Fondo per lo sviluppo; Giorgio Candusso, responsabile Unità organizzativa Agevolazioni regionali che parlerà di Mediocredito Fvg e della sezione anticrisi del FRIE; Diego Angelini, direttore del Servizio per l’accesso al credito delle imprese Regione, che focalizzerà l’attenzione sulla Legge Sabatini e su gli altri strumenti di agevolazione regionale, e Mauro Iacobuzio, Relationship manager ELITE Club Deal, che relazionerà su ELITE, Connecting companies with capital, la piattaforma che si propone di accelerare la crescita delle società attraverso un innovativo percorso di sviluppo organizzativo e manageriale volto a rendere imprese già meritevoli ancora più competitive, più visibili e più attraenti nei confronti degli investitori.

Ogni intervento sarà arricchito da simulazioni pratiche di intervento agevolato.