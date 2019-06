A Pordenone il punto sui reati ambientali

Unindustria Pordenone, in collaborazione con la Regione ed Emas Fvg, organizza il 14 giugno dalle 9 nella sala convegni della Territoriale di Confindustria, in piazzetta del Portello, un momento di confronto sul tema dei reati ambientali, per fare il punto della situazione sulle prospettive di miglioramento e sulle criticità – ancora purtroppo presenti – a seguito delle “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”.

Interverranno per gli indirizzi di saluto Augusto Viola, direttore centrale della Direzione risorse agroalimentari, forestali, ittiche della Regione e Michelangelo Agrusti, Presidente di Unindustria Pordenone. A seguire, le relazioni: Sara Vito (avvocato del Foro di Udine), L’illecito ambientale: le novità apportate dalla Legge 68/2015 e la disciplina sanzionatoria; Claudio Freddi (Responsabile P.O. Coordinamento attività di vigilanza ambientale), L’applicazione della disciplina nelle attività di controllo: illeciti, prescrizioni, il rapporto tra controllore e controllato, criticità; Flavio Gabrielcig (Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione), Le prescrizioni asseverate a quattro anni dall’applicazione. Obbligo di ripristino dello stato dell’ambiente; Paolo Pipere (Esperto di Diritto dell’ambiente), Le buone pratiche, la prevenzione degli illeciti e la regolazione da parte delle imprese.

Alle 12 la sezione dedicate alle domande. Modererà i lavori Leopoldo Coen, titolare del corso di Diritto amministrativo e Diritto dell’ambiente presso l’Università di Udine.