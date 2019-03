A Trieste attracca il megatraghetto Ephesus Seaways (costruito in Cina)

Con l'attracco oggi del megatraghetto Ro/Ro Ephesus Seaways presso il terminal Samer & Co. Shipping di riva Traiana a Trieste si è aperta una nuova fase delle autostrade del mare.

La nave è lunga 237,4 metri, ha una stazza lorda di 6.045 tonnellate e può trasportare fino a 450 rimorchi a una velocità di navigazione che raggiunge i 21 nodi. E' il primo di sei traghetti costruiti nei cantieri navali cinesi di Jinling e destinati ai percorsi della Dfds, l’azienda danese tra le più attive nel campo dei trasporti via nave in Europa e a partire dagli ultimi anni, nel Mediterraneo, specie nelle linee marittime tra Turchia e Trieste.

"Il Friuli Venezia Giulia - ha commentato assessore regionale Pierpaolo Roberti durante la cerimonia di primo attracco - taglia oggi un nuovo importante traguardo sulla via di un sempre più proficuo lavoro di riposizionamento del Porto di Trieste al centro dello scacchiere geopolitico e commerciale internazionale".