Aeroporto Trieste, gara chiusa. Ci sono offerte. Domani i nomi

La privatizzazione del Trieste Airport evita il flop. Alla scadenza dei termini del bando di gara europea - alle 12, di oggi - è stata formalizzata una o più offerte per l’acquisizione del pacchetto azionario di maggioranza della società di gestione dello scalo aeroportuale. Non si sa ancora se l’offerta è una sola o se ce n’è più di una. Lo si saprà domani, alle 11, quando si procederà all’apertura della busta (o delle buste) e si conosceranno i nomi dei candidati.

Per i vertici dello scalo, la gara sta quindi procedendo in maniera positiva, nonostante nei giorni scorsi uno dei principali candidati, la Save, che gestisce gli aeroporti di Venezia e Treviso, si sia sfilata dalla competizione annunciando che non avrebbe presentato alcuna offerta.

Secondo le indiscrezioni, in pista potrebbe essere rimasta F2i, il fondo che controlla già gli aeroporti di Napoli e Torino, è azionista dello scalo di Bologna e gestisce gli aeroporti milanesi di Malpensa e Linate.

Sul mercato, la Regione Friuli Venezia Giulia, unica azionista del Trieste Airport, ha posto la maggioranza del capitale della società di gestione, il 55% al prezzo di 32,5 milioni di euro, a fronte di un valore complessivo della società di circa 70 milioni, secondo i dati del bilancio 2017.

Un pacchetto decisamente superiore e un valore sensibilmente inferiore a quelli della prima gara per la privatizzazione dello scalo. L’aveva lanciata, la scorsa primavera, la Giunta regionale guidata da Debora Serracchiani, che aveva messo in vendita il 45% della società a un valore di 40,5 milioni di euro.

La proposta, però, non aveva trovato interesse in nessun interlocutore e la gara era andata deserta. Chi entrerà nel Trieste Airport dovrà dimostrare di aver gestito negli ultimi tre anni, dal 2015 al 2017, aeroporti con oltre dieci milioni di passeggeri. L’obiettivo è quello di migliorare le attuali previsioni del piano industriale 2018/2023 dell’aeroporto, sia in termini di incremento dei passeggeri, sia sul versante della creazione di valore, sia infine per quanto riguarda le previsioni di investimento.

Il socio privato avrà il diritto, d’intesa con la Regione, di designare l’Amministratore Delegato. L’indicazione del Presidente resterà di competenza della Regione che, in base a patti parasociali, si riserverà anche il diritto d’indirizzo strategico.