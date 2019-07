All’esordio, Friulchem inciampa in Borsa

Esordio poco brillante in Borsa per Friulchem, la società di Vivaro da oggi quotata al listino Aim di Piazza Affari a Milano. Le azioni della società friulana, specializzata nello sviluppo e nella produzione di semilavorati e prodotti finiti farmaceutici per il settore veterinario, hanno aperto la giornata in buona crescita e sono arrivati fino a una quotazione di 1,88 euro a fronte di un prezzo di collocamento che è stato di 1,8 euro.

La giornata ha poi cambiato segno e ne ha risentito anche la giovane matricola friulana che ha chiuso le trattazioni con una perdita del 3,22% a 1,742 euro per azione.

La Friulchem è sbarcata a Piazza Affari dopo il collocamento di due milioni e mezzo di azioni ordinarie cum warrant, destinato a investitori istituzionali, professionali e retail. Il collocamento ha avuto una buona domanda superiore di 1,23 volte all’offerta. Il controvalore complessivo dell’offerta, al prezzo di collocamento di 1,8 euro, è stato di 4,5 milioni di euro. Il flottante è di poco superiore al 31,2% del capitale.