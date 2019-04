Alla scoperta di Geonose

Lod Srl, il Laboratorio di Olfattometria Dinamica nato dalla compartecipazione tra il Gruppo Luci, il Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico Friuli Innovazione e l’Università degli Studi di Udine, presenta Geonose.

Il 9 aprile sarà presentata l’ultima novità sviluppata da Lod, Geonose, un sistema integrato di applicazione per tablet e smartphone che lavora in abbinata con un portale. Le lamentele sul tema dei problemi odorigeni sono a oggi molto ricorrenti e purtroppo da parte di istituzioni ed enti pubblici non è sempre facile e/o possibile raccoglierle in modo strutturato e incanalarle in un sistema che permetta di elaborare una soluzione efficace e di risolvere il problema che coinvolge cittadini e aziende.

Attraverso l’utilizzo di Geonose, diventa finalmente possibile una verifica puntuale dei dati odore. In questo modo le lamentele diventano dati utili e un valido contributo per la ricerca delle cause del problema olfattivo riscontrato, che spesso non si limita ad essere un semplice fastidio, bensì un aspetto che si riversa negativamente anche sull’ambiente e sulla salute delle persone.

Geonose è il primo servizio Software As A Service dedicato al rilevamento degli odori nell’ambiente, ed è stato sviluppato dal Laboratorio di Olfattometria Dinamica di Udine per permettere la raccolta organizzata, sistematica e georeferenziata dei dati odore. Questa modalità di gestione delle situazioni odorigene consentirà a cittadini, aziende private e pubbliche, enti di controllo e pubbliche amministrazioni una più corretta ed efficiente gestione dei dati odore.

L’innovativo strumento permetterà di monitorare le segnalazioni di molestie olfattive grazie ad una precisa ed attenta raccolta dei dati, con l’obiettivo di individuarne più facilmente le cause e di valutare l’impatto olfattivo sul territorio, rispettando le disposizioni indicate dalla normativa regionale, nazionale ed internazionale.