Ance Fvg promuove lo 'sblocca cantieri'

Si è svolta oggi a Palazzo Torriani a Udine la seconda tappa del Roadshow organizzato da Esna Soa – tra i primi organismi di attestazione a livello nazionale - sulla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge “Sblocca Cantieri”, apportando significative modifiche al Codice dei Contratti pubblici, in partnership con Ance Udine e Confindustria Udine. Il Friuli Venezia Giulia è, infatti, la regione nella quale Esna Soa è leader di mercato, presente dal 2003 con circa 400 clienti. L’appuntamento era rivolto a clienti, stazioni appaltanti e professionisti del settore, quale momento di approfondimento - dal taglio operativo - per offrire una visione generale delle modifiche apportate alla normativa evidenziando i vantaggi per gli operatori economici e introducendo alcuni spunti di riflessione sulle criticità già emerse.

"Nel nostro roadshow lungo la penisola italiana – ha commentato in apertura il Direttore Generale Pier Paolo Marson – vogliamo portare all'attenzione degli operatori economici le novità di questo secondo, profondo, correttivo al Codice dei Contratti pubblici evidenziandone punti di forza e criticità. Riteniamo importante offrire alle Imprese un’occasione per approfondire le novità normative evidenziando al contempo opportunità e rischi per la loro attività, così importante per la nostra economia. E questo ancor più in previsione delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, che rappresentano un'occasione irripetibile per il nostro settore, per il nostro territorio, ma anche per l'intera economia: vogliamo che le imprese arrivino preparate e qualificate all'appuntamento, conoscendo bene le regole del gioco, per vincere questa grande sfida. Dopo la tappa di avvio in Trentino Alto Adige – dove oltre alla normativa nazionale è stata approfondita anche la specificità di quella provinciale – ci siamo spostati oggi in Friuli Venezia Giulia con questo secondo appuntamento realizzato in partnership con Ance e Confindustria Udine che desideriamo nuovamente ringraziare per la disponibilità e la collaborazione. Dopo la pausa estiva - offriremo altre occasioni di formazione, informazione e approfondimento nel Veneto e poi a Milano, Bologna, Roma, Torino e in altre località italiane. Esna Soa – conclude Marson - è sempre attenta alle modifiche normative che continuamente modellano il quadro competitivo del mercato degli appalti pubblici di lavori, e ritiene fondamentale - e parte della propria mission - fornire i necessari aggiornamenti ai propri clienti, che ammontano a oltre 2.800 imprese dislocate su tutto il territorio nazionale".

"Auspichiamo vivamente – ha affermato il Presidente Esna Soa Franco Ventrucci – che la normativa proposta sia di effettivo aiuto alle imprese e ai cittadini in un momento particolare nel quale vi è la necessità di sbloccare le opere e far ripartire l’economia in particolare nel settore degli appalti, che è stato fortemente impattato dalla crisi, e dal quale ancora non giungono confortanti segnali di ripresa, mentre dovrebbe essere il volano dell’economia. Per i lavori sotto soglia comunitaria si è operato uno snellimento delle procedure così da abbreviare i tempi necessari per l’espletamento delle gare d’appalto e il successivo avvio dei cantieri. Sono state ridefinite le soglie per l’affidamento diretto dei contratti fino alla soglia dei 150.000 euro previa valutazione di almeno tre preventivi. E’ stata introdotta una seconda fascia per i contratti di importo pari o superiore ai 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, da affidare con procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di fiducia. Nella terza fascia, che ricomprende i contratti da 350.000 euro ed 1 milione di euro, si procederà con le medesime modalità di affidamento della fascia precedente ma con invito esteso ad almeno quindici soggetti".

L’occasione ha consentito di raccogliere anche alcune dichiarazioni del Presidente di Anca Friuli Venezia Giulia Roberto Contessi, che promuove il Decreto. "Speriamo che la conversione rappresenti un concreto primo passo. Vi sono infatti capitali fermi da anni nella nostra regione e speriamo che questa norma, accompagnata anche da iniziative adeguate, porti allo svincolo di queste finanze o di parte di esse. Tra le norme più significative c’è quella di consentire la procedura negoziata sino a 1 milione di euro, cosa che alcuni R.U.P. regionali (Responsabile Unico del Procedimento) secondo il precedente codice dei contratti, non accettavano di attuare preferendo la procedura aperta che fa arrivare centinaia di offerte da tutta la Penisola. Questo sarà senz’altro un vantaggio perché tutela le aziende del territorio, in particolare per importi di quel tipo che sono molto bassi".

"Inoltre – ha proseguito Contessi –, la ridefinizione della soglia per l’affidamento diretto dei contratti consente una procedura più snella a vantaggio di tutte le nostre imprese. Aver inoltre e finalmente determinato che sotto la soglia europea è l’Italia che legifera in merito, è un obiettivo raggiunto; se ne parlava da anni ed era assurdo che non fosse ancora così. Poter utilizzare la procedura negoziata fino alla soglia europea per la messa in sicurezza delle scuole è un altro possibile vantaggio. Altro punto di interesse riguarda l’aumento della quota di subappalto, anche se sarebbe stato auspicabile che tale quota fosse stata liberalizzata come per altro invocato dall’unione europea. Tutto ciò premesso, tra il 30 e il 50 per cento, sarebbe stato meglio scegliere il 50, ma considerato come si muove la politica, ritengo che questi siano risultati più che soddisfacenti perché il testo della norma, senza le correzioni intervenute con l’emendamento, avrebbe causato grandi problematiche. Credo che sia stato riparato il riparabile. Ora la questione passa nelle mani di chi deve applicare la norma perché vi è sempre chi non comprende che un territorio economicamente vitale è un beneficio per tutti".