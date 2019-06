Aumento Iva e patrimoniale sono dietro l’angolo

Se tutto va bene siamo rovinati. Giungiamo a questa conclusione dopo aver intervistato Alberto Maria Camilotti, presidente dei commercialisti di Udine, con il quale abbiamo fatto il punto della situazione su cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi dal punto di vista fiscale.



Le ipotesi per far quadrare i conti si moltiplicano. L’ultima riguarda le cassette di sicurezza, mentre l’aumento delle aliquote Iva si fa sempre più vicino...

“Il problema è che mettere mano all’Iva non è più una scelta. Da almeno due finanziarie stiamo rinviando l’applicazione delle clausole di salvaguardia. Operazioni come quota 100 e il reddito di cittadinanza le stiamo finanziando in debito, ma il continuo rinvio dell’aumento Iva non è più possibile. In fondo, è già scritto nella legge finanziaria in vigore che l’Iva balzerà al 25% dal primo gennaio 2020. E dato che si tratta di un’imposta sui consumi, colpirà tutti i cittadini senza distinzione alcuna”.



Molti esponenti della Lega, Salvini incluso, non hanno mai fatto mistero di guardare con interesse a una soluzione che riguardi il patrimonio, partendo dalla constatazione che gli italiani sono grandi risparmiatori. A questo punto ci sono due possibili scenari: prelievo sui conti correnti (come avvenne all’epoca del Governo Amato con il 6 per mille) o introduzione di una patrimoniale sugli immobili. Che ne pensa?

“O forse tutti e due. Se devono fare una patrimoniale, per un discorso di equità dovranno colpire risparmi e patrimonio immobiliare. Chi ha investito su un immobile equivale a chi i soldi li ha in banca o ha comprato titoli. Se così fosse, il problema più grave sarà il drenaggio di liquidità soprattutto per i piccoli proprietari di immobili, perché non possono vendere un pezzo di immobile per pagare la patrimoniale.

Poi naturalmente si tratterà di capire se e come sarà applicata l’imposta, se ci saranno fasce esenti e via dicendo. Drenare la liquidità, inoltre, permetterà di fare cassa, ma produrrà l’effetto immediato di deprimere i consumi, perché spende solo chi ha soldi a disposizione. Abbiamo visto cosa è accaduto con la patrimoniale sulle imbarcazioni di lusso, che ha fatto sparire i natanti dai nostri porticcioli. E così corriamo anche il rischio di una nuova fuga di capitali. Anche solo l’effetto annuncio provoca emorragie verso l’estero, ma francamente gli spazi di manovra sono pochi”.



A meno che la patata bollente non sia lasciata in altre mani?

“L’imposizione di una patrimoniale sarebbe talmente impopolare da non poter essere fatta da un ‘governo eletto dal popolo’. Potrebbe quindi arrivare da un governo tecnico e senza alcun preavviso”.



Gli investimenti in titoli sono tassati alla fonte, dunque non dovrebbero essere colpiti.

“Non è detto. Una cosa è l’imposta sul reddito prodotto dall’investimento, un altro la patrimoniale che colpisce lo stock di giacenza. Difficile si salvi qualcuno, anche se dipenderà da come applicheranno l’imposta”.



Se tutto va bene siamo rovinati?

“Siamo già rovinati perché ci sono 25 miliardi da recuperare solo con l’Iva. Quando sento chi governa dire che non occorre alcuna manovra correttiva mi viene in mente chi, di fronte al frigo vuoto, dichiara che non occorre fare la spesa”.



Cosa può fare il cittadino per non vedersi mangiare i risparmi?

“Qualcuno penserà all’estero, ma a meno che non si tratti di paradisi fiscali lontani, quei soldi li colpiscono lo stesso. Un po’ mi vergogno a dirlo, ma probabilmente l’unico rifugio è il materasso di casa”.



Intanto stanno pensando alle cassette di sicurezza.

“E’ aberrante. O lo Stato è convinto che i soldi contenuti nelle cassette siano frutto di proventi illeciti e li tassa di fatto riciclandoli, oppure se il denaro è lecito perché mai tassarlo, tanto più che si tratta di titoli di pagamento emessi dallo Stato stesso? Trovo inspiegabile il fatto che non prendano sul serio il rischio di default e che continuino a dire che sta andando tutto bene”.