Austerità fiscale: quando funziona?

Il controverso tema dell’austerità fiscale sarà al centro della lezione-seminario che Francesco Giavazzi terrà all’Università di Udine nell’ambito delle attività didattiche del corso di Laurea Magistrale in Economics-Scienze economiche. Aperto a tutti gli interessati, l’appuntamento è per giovedì 28 marzo alle 14.30 nell’aula 2 di via Tomadini 30/a a Udine. Giavazzi terrà una presentazione in lingua inglese del libro Austerity: When It Works and When It Doesn’t, di cui è autore assieme ad Alberto Alesina e Carlo Favero. Pubblicato da Princeton University Press (2019), la versione italiana del libro è edita da Rizzoli con prefazione di Ferruccio De Bortoli.

Di fronte alle posizioni drastiche di quanti sostengono l’austerità e affermano che i deficit di bilancio devono essere affrontati sempre e solo in modo aggressivo, ma anche di quanti sono avversari dell’austerità e sostengono che essa inneschi spirali di decrescita, i tre autori, attraverso l’analisi di migliaia di misure fiscali adottate da sedici economie avanzate dalla fine degli anni Settanta ad oggi, dimostrano come non esista un solo tipo di austerità, ma diversi, e propongono un approccio ragionato, basato sull’analisi dei dati piuttosto che sull’ideologia.

Professore ordinario di Economia politica all’Università Bocconi di Milano, Francesco Giavazzi è autore di libri e di numerosi articoli pubblicati nelle più importanti riviste internazionali di economia. I suoi interessi di ricerca spaziano dalla teoria macroeconomica alla politica economica. É autore, assieme a Alessia Amighini e Olivier Blanchard, del libro di testo Macroeconomics: A European Perspective, tradotto in varie lingue, uno dei manuali più utilizzati per lo studio delle nozioni fondamentali della macroeconomia. Il prof. Giavazzi è noto anche al grande pubblico come editorialista del Corriere della Sera e per i suoi interventi televisivi e radiofonici su temi di politica economica.