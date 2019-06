Banca Generali, grandi con testa da start up

"Vogliamo essere degli innovatori nella sfida di una crescita sostenibile in grado di portare valore nel tempo a tutti gli interlocutori che gravitano intorno alla banca". Lo ha detto Gian Maria Mossa, amministratore delegato di Banca Generali, in un incontro, a Milano, con oltre 300 studenti dell'Università Cattolica sulle "Ricette di Innovazione" al quale ha partecipato Davide Dattoli, 28 anni, fondatore e Ceo della start up Talent Garden, inserito di recente nella lista degli under 30 più influenti in Europa dalla rivista Forbes.

“La scelta di indirizzarci verso un modello di open banking capace di integrare le migliori esperienze fintech in circolazione garantisce sempre più qualità ai nostri professionisti”, ha aggiunto Mossa che ha detto di invidiare alle start up la capacità di innovare continuamente i processi. Anche per noi, nel nostro business del wealth management – ha evidenziato Mossa - la logica che sottende l’innovazione e il miglioramento del servizio è la stessa: guardiamo infatti alle opportunità dal digitale per una crescita sostenibile di lungo periodo; e lo facciamo con team di colleghi che studiano le soluzioni all’avanguardia in circolazione, ci confrontiamo con le best practice in settori diversi dal nostro, e riusciamo così a creare un ecosistema digitale distintivo di grande qualità per le persone che sono il cuore del nostro lavoro”.

“Un terzo dei ragazzi oggi – ha evidenziato Dattoli - fatica a entrare nel mondo del lavoro e da questo punto abbiamo iniziato a ragionare su come andare incontro al bisogno di flessibilità, tecnologia e confronto, che serve a molti di questi per costruirsi il proprio percorso professionale”.