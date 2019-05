Banca Mediocredito finanzia il Trieste Airport

Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia (Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea) e il Trieste Airport hanno siglato oggi l’accordo per l’erogazione di un finanziamento agevolato destinato a coprire il 75% dell’ultima tranche di investimenti del Piano Quadriennale degli Interventi 2016-2019. Lo scalo regionale, a seguito di un avviso pubblico per indagine di mercato, ha scelto la proposta elaborata da Banca Mediocredito del Fvg per finanziare 7,5 milioni di euro che saranno impiegati per il potenziamento delle infrastrutture.

Banca Mediocredito ha studiato una proposta articolata sulla combinazione di differenti strumenti finanziari: un prefinanziamento della durata di un anno, un finanziamento agevolato Frie (di anni 9) e la relativa polizza fideiussoria. La durata complessiva dell’accordo è di 10 anni.

“Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia, da sempre attenta alle esigenze delle imprese sane e produttive della nostra Regione, ha con soddisfazione e piacere concorso nel finanziamento della nuova opera di Aeroporto Fvg, importantissima per lo sviluppo infrastrutturale e della mobilità al servizio dell’industria, del commercio e del turismo regionali. L'impegno della Banca rientra nella più complessiva strategia adottata secondo gli indirizzi del Gruppo Iccrea, ed è finalizzata ad accompagnare gli investimenti produttivi delle imprese della Regione e a generare valore sul territorio anche attraverso il sostegno finanziario agli investimenti infrastrutturali" ha dichiarato Alfredo Antonini, Presidente di Banca Mediocredito Fvg.

“Ringraziamo Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia che con grande professionalità ha ideato la migliore soluzione per supportare lo sviluppo del nostro scalo. A fine giugno, con l’inaugurazione della nuova pista di volo, si completerà sostanzialmente il piano di investimenti 2016-2019 da 40 milioni di euro, e proseguiremo quindi nelle attività legate al miglioramento del nostro aeroporto con la programmazione dei nuovi investimenti per il periodo 2020-2023 per ulteriori 30 milioni di euro” ha dichiarato Marco Consalvo, direttore generale del Trieste Airport.