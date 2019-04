Banca Mediocredito Fvg verso l’assemblea

Martedì 23 aprile è convocata, nella sede di Udine, l’Assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia, che dovranno approvare il bilancio 2018, anno in cui la Banca è entrata nel perimetro del Gruppo Iccrea.

Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia nasce nel 1957 come istituto di credito a medio termine per il finanziamento di piccole e medie imprese della Provincia di Udine. L’istituto, oggi, è la Banca per lo sviluppo del territorio del Friuli Venezia Giulia, e si propone di supportare il sistema economico regionale facilitando la disponibilità di servizi e risorse finanziarie ai soggetti pubblici e privati del Friuli Venezia Giulia, in una prospettiva di creazione di valore.

Nel 2017 Banca Mediocredito Fvg ha erogato alle imprese credito per 175 milioni di euro, perfezionando nuove operazioni creditizie per 110 milioni di euro. A oggi le imprese clienti di Banca Mediocredito FVG sono 2.958 con un numero di rapporti superiore a 4.000 controparti. La raccolta diretta ammonta complessivamente ad euro 596 milioni di cui Euro 448 milioni da clientela istituzionale, corporate e retail, quella realizzata attraverso il prodotto contoforte.it supera i 318 milioni di euro con oltre 7.000 clienti.

Iccrea Banca è la Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. A dicembre 2018 sono 142 Banche di Credito Cooperativo aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Al 31 dicembre 2018 il Gruppo ha più di 4 milioni di clienti, oltre 2.600 sportelli presenti in 1.745 comuni italiani, un attivo di circa 150,2 miliardi di euro e fondi propri per circa 11,3 miliardi di euro.