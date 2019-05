Bcademy al Money 20/20

Bcademy entra nella Start Up Academy del Money 20/20 tra le aziende più brillanti e innovative d’Europa nel settore finanziario. La neonata realtà pordenonese, fondata nel febbraio 2018 e specializzata in formazione e consulenza relativa alle criptovalute e alla blockchain, è stata selezionata dalla giuria di quello che viene considerato uno dei più importanti eventi annuali del FinTech, sicuramente il più grande a livello Europeo, che si terrà ad Amsterdam dal 4 al 6 giugno.

Un appuntamento unico per le aziende del settore nel corso della quale ogni anno si discute del futuro in ambito finanziario. L’edizione di quest’anno prevede la partecipazione di oltre 1200 CEO, con più di 1500 presenze tra cui i Big player a livello mondiale.

Bcademy è stata scelta dal VC Judging Panel, con una sessantina di altre start up europee, dopo aver partecipato all’Application lanciata sul WEB dagli organizzatori dell’evento per prendere parte alla manifestazione come ospite della Start Up Academy, nel corso della quale avrà l’opportunità di conoscere e confrontarsi con i vertici delle più importanti realtà internazionali finanziario.

L’approccio di Bcademy al mondo dell’impresa si poggia sulla volontà di costruire dei ponti tra visioni tradizionali e innovative della finanza d’impresa. L’obiettivo primario è accompagnare, con concretezza, imprenditori e professionisti di tutti i settori nel comprendere le nuove opportunità legate a strumenti quali la blockchain e le criptovalute. Eppure, in un solo anno di attività, come accademia Bcademy si è evoluta riuscendo a ritagliarsi una posizione chiave sia nell’ambito della consulenza tecnologica, legale, finanziaria che nel ruolo di General Contractor per progetti di ampio respiro collegati all’utilizzo di Blockchain e criptovalute.