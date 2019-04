Bcc, dal 1 luglio la Prealpi-SanBiagio

Avrà tre sportelli in Friuli - a Sacile, Latisana e Lignano - la Banca di Credito Cooperativo Prealpi-San Biagio che prenderà formalmente il via il 1 luglio. L'istituto di credito nasce dalla fusione fra le due Bcc, secondo un progetto che è stato illustrato oggi, a Mestre, dai presidenti dei due istituti, Carlo Antiga, per Bcc Prealpi, di Tarzo (Treviso), e Luca De Luca, per San Biagio, di Fossalta di Portogruaro (Venezia). Le assemblee per il voto finale si svolgeranno il 18 maggio per l'istituto veneziano e il 19 per quello di Treviso.

I tre sportelli friulani della nuova banca faranno parte di una rete di 61 filiali, con una massa di impieghi lordi per oltre 2 miliardi e una raccolta complessiva di 4,1 miliardi. La nova Bcc conterà 19 mila soci e 100 mila clienti in 160 comuni di sette province.